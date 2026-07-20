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कौन है आतंकी संगठन हमास का नया चीफ खलील अल-हय्या? इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले को मानता है 'महान कार्य'

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कौन है आतंकी संगठन हमास का नया चीफ खलील अल-हय्या? इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले को मानता है 'महान कार्य'

आतंकी संगठन हमास ने खलील अल-हय्या को अपना नया चीफ चुना है. याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद अल-हय्या हमास का नया लीडर होगा. अब तक हमास का नेतृत्व पांच सदस्यीय परिषद कर रही थी.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 20, 2026, 07:04 PM IST

कौन है आतंकी संगठन हमास का नया चीफ खलील अल-हय्या? इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले को मानता है 'महान कार्य'

खलील अल-हय्या को चुना गया हमास का नया चीफ. (फोटो- IANS)

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  • खलील अल-हय्या को चुना गया हमास का नया चीफ
  • खलील अल-हय्या को ईरान का भी करीबी माना जाता है. 
  • 1987 से ही हमास के साथ जुड़ा है खलील अल-हय्या

आतंकी संगठन हमास ने खलील अल-हय्या को अपने नए प्रमुख के रूप में चुना है. बेहद कट्टरपंथी विचारों वाले अल-हय्या ने इजरायल-हमास युद्ध के दौरान हमास के लिए मुख्य वार्ताकार के तौर पर भी काम किया था. वह याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला शख्स है. हमास में लीडर का ये पद तबसे खाली था जबसे अक्टूबर 2024 में सिनवार और जुलाई 2024 में इस्माइल हानियेह को इजरायल ने मौत के घाट उतार दिया था. 

कतर में रहता है खलील अल-हय्या

हमास के कई बड़े नेताओं के इजरायली हमलों में मारे जाने के बाद खलील अल-हय्या संगठन में धीरे-धीरे काफी मजबूत होता गया. द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, हय्या ने कई साल पहले कतर में अपना ठिकाना बना लिया था और अब वहीं रहता है. हय्या ने कई साल पहले गाजा छोड़ दिया था और वो अरब और इस्लामिक देशों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए हमास के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर कतर से काम करता है.

जुलाई 2024 में जब इस्माइल हानियेह की हत्या हुई तब वह हानियेह के साथ ही था. याह्या सिनवार और इस्माइल हानियेह की मौत के बाद पिछले दो वर्षों से हमास की कमान 5 सदस्यों वाली लीडरशिप काउंसिल के हाथों में थी, जिसमें अल-हय्या भी शामिल था. अल-हय्या एक कट्टरपंथी नेता है और वह वह 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों को "महान कार्य" मानता है.

अल-हय्या मानता है कि इस हमले की वजह से फिलिस्तीनी मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से चर्चा में आया. अल-हय्या ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इजरायल पर हमले का मकसद सैनिकों को बंधक बनाना था जिसके बदले में जेल में बंद फिलिस्तीनियों छुड़ाया जाता. 

कितना पढ़ा-लिखा है खलील-अल-हय्या?

हमास का नया चीफ 1987 में इस संगठन की स्थापना से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है. अल-हय्या ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से ग्रेजुएशन किया है. उसने जॉर्डन यूनिवर्सिटी से हदीस में MA की डिग्री ली है. खलील-अल-हय्या के पास PhD की डिग्री भी है. खलील अल-हय्या का जन्म 1960 में गाजा पट्टी में हुआ था. 1980 के दशक की शुरुआत में वह मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया. खलील अल-हय्या को हमास के मुख्य समर्थक ईरान का भी करीबी माना जाता है. 

बता दें कि खलील अल-हय्या लंबे समय से इजरायल की हिट लिस्ट में भी है. पिछले साल कतर के दोहा में उसकी हत्या की कोशिश भी की गई थी. इसमें खलील अल-हय्या तो बच गया लेकिन, हमले में उनका एक बेटा मारा गया था. हय्या ने नेतृत्व की दौड़ में हमास के पूर्व प्रमुख और अनुभवी नेता खालिद मशाल को हराया है और अब फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन हमास के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख चुना गया है. हमास ने कहा है कि अल-हय्या अगले हफ्ते औपचारिक रूप से यह पद संभाल लेगा. नए चीफ की नियुक्ति के बाद हमास का राजनीतिक ब्यूरो कुछ ही दिनों में इस्तांबुल में बैठक करेगा. खलील अल-हय्या इसके बाद हमास के पुनर्गठन का काम शुरू करेगा. 

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