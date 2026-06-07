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कौन हैं हान सियोंग-सुक? बन सकती हैं दक्षिण कोरिया की प्रधानमंत्री, 20 साल बाद महिला PM की वापसी!

दक्षिण कोरिया की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. देश को करीब 20 साल बाद महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 07, 2026, 02:50 PM IST

कौन हैं हान सियोंग-सुक? बन सकती हैं दक्षिण कोरिया की प्रधानमंत्री, 20 साल बाद महिला PM की वापसी!

हान सियोंग-सुक (Image Source- X/@han_seongsook)
 

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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने देश के प्रधानमंत्री पद के लिए हान सियोंग-सुक को नॉमिनेट किया है. हान फिलहाल देश की लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम और स्टार्टअप्स मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं. राष्ट्रपति कार्यालय (ब्लू हाउस) ने रविवार (7 जून 2026) को इस फैसले की जानकारी दी. अगर संसद से उनके नाम को मंजूरी मिल जाती है, तो हान 20 सालों बाद दक्षिण कोरिया की महिला प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच देंगी.

कौन हैं हान सियोंग-सुक?

हान सियोंग-सुक कॉर्पोरेट जगत का एक बहुत बड़ा और जाना-माना नाम हैं. वह दक्षिण कोरिया की दिग्गज इंटरनेट कंपनी नेवर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुकी हैं. राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ कांग मून-शिक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हान से उम्मीद की जा रही है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को एआई-ड्रिवन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर आगे ले जाने में मुख्य भूमिका निभाएंगी.

कांग मून-शिक ने कहा, "दक्षिण कोरिया की आर्थिक ग्रोथ इस समय सेमीकंडक्टर के बिजनेस और बढ़ते एक्सपोर्ट के दम पर आगे बढ़ रही है. हान इस ग्रोथ को एक ऐसे समावेशी विकास में बदलने की ताकत रखती हैं, जिसका फायदा छोटे और मध्यम उद्योगों समेत देश के हर आम नागरिक तक पहुंचेगा."

खुद के दम पर बनाई पहचान

हान सियोंग-सुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे एक सेल्फ-मेड लीडर हैं. उनके नाम का ऐलान करते हुए चीफ ऑफ स्टाफ कांग ने बताया कि हान ने अपने करियर की शुरुआत एक बेहद साधारण ऑफिस कर्मचारी के रूप में की थी और अपनी काबिलियत के दम पर वे देश की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी की बॉस बनीं. कांग ने आगे कहा, "हान के पास प्राइवेट सेक्टर का व्यावहारिक अनुभव और कुछ नया करने की सोच दोनों हैं. वह इस बात को किसी से भी बेहतर समझती हैं कि आज के समय में हमारे समाज को एआई के जरिए एक बड़े बदलाव की कितनी ज्यादा जरूरत है."

टेक की दुनिया से राजनीति तक का सफर

राजनीति और सरकार में आने से पहले हान ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर में एक लंबा वक्त बिताया है. उन्होंने नेवर कंपनी के सीईओ पद की जिम्मेदारी संभालने के अलावा, वहां सर्विसेज विभाग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया. इसके पहले वे एम्पास नाम की कंपनी में सर्च बिजनेस डिवीजन की हेड भी रहीं. पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने सूकम्युंग विमेंस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है.

बतौर मंत्री शानदार रहा ट्रैक रिकॉर्ड

एक मंत्री के तौर पर भी हान का काम काफी बेहतरीन रहा है. बतौर स्टार्टअप और एसएमई मंत्री उन्होंने हमेशा जमीनी स्तर पर काम करने, बिजनेस मालिकों से सीधे जुड़ने और तेजी से नतीजे देने पर जोर दिया. राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान छोटे और मध्यम उद्योगों ने एक्सपोर्ट के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए और देश में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत मजबूत माहौल तैयार हुआ.

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद मुख्य रूप से प्रशासनिक और औपचारिक होता है, लेकिन हान के आने से आर्थिक नीतियों को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

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