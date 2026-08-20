पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान आई इस जनरल के हाथों में, आसिम मुनीर के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स बना

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद जनरल सैयद आमिर रजा को पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक फोर्स की कमान मिल गई है. वह आसिम मुनीर के बाद देश के दूसरे सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी बन गए हैं.

Pakistan nuclear command structure: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सेना और न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर से जुड़े दो बिल पास कर दिए हैं. 20 अगस्त को नेशनल असेंबली में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दो बिल पेश किए. इसमें एक 'डिफेंस फोर्सेस ऑफ़ पाकिस्तान एक्ट, 2026' था और दूसरा 'नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट, 2010'. इस बिल के पास होने के बाद सेना प्रमुख आसिम मुनीर संवैधानिक रूप से देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं. साथ ही नए कमांड स्ट्रक्चर में जनरल सैयद आमिर रजा ने भी अहम जगह बनाई है.

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की बागडोर आमिर रजा को मिली

पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ सरकार ने संवैधानिक और विधायी बदलावों को मंजूर कर लिया है. अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सैन्य मामलों से जुड़े असीमित अधिकार मिल गए हैं. मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी के तौर पर उभरे हैं, वहीं नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (CNSC) के कमांडर नियुक्त किए गए जनरल सैयद आमिर रजा दूसरे सबसे ताकतवर जनरल बन गए हैं.

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का प्रमुख नियुक्त किए जाने के बाद जनरल सैयद आमिर रजा को देश की स्ट्रैटेजिक फोर्स की कमान मिल गई है. नए संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायु सेना की स्ट्रैटेजिक कमांड भी अब एक ही ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तहत आ गई है. हालांकि, अब भी अब भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास ही न्यूक्लियर पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक एसेट्स के इस्तेमाल से जुड़े अंतिम अधिकार बने हुए हैं.

बता दें कि 'कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड' का पद पिछले साल नवंबर में लागू हुए 27वें संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया था. इसी संशोधन के जरिए आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला 'चीफ ऑफ डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़' भी बनाया गया था. CDF की सिफारिश पर प्रधानमंत्री सेवारत आर्मी जनरलों में से CNSC की नियुक्ति करता है. कमांडर का कार्यकाल तीन साल का होता है.

जनरल सैयद आमिर रजा कौन हैं?

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का प्रमुख नियुक्त किए गए जनरल रजा अभी तक पाकिस्तान सेना के 'चीफ ऑफ जनरल स्टाफ' के तौर पर काम कर रहे थे. ये एक प्रमुख पद है. जनरल रजा ने 27वें संशोधन के बाद बदलावों को लागू करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई. वह 'आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड' को स्थापित करने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं. जनरल सैयद आमिर रजा पाकिस्तान सेना में साल 1988 में कमीशन हुए थे. उन्होंने एक आर्मर्ड रेजिमेंट, एक आर्मर्ड ब्रिगेड, इन्फैंट्री ब्रिगेड, एक इन्फैंट्री डिवीज़न और लाहौर स्थित IV कोर की कमान संभाली है.