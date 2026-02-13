कौन हैं गयेश्वर चंद्र रॉय? जिन्होंने पहली बार बांग्लादेश में हिंदू सांसद बनकर रचा इतिहास

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeदुनिया

दुनिया

बांग्लादेश के ढाका-3 सीट से गयेश्वर चंद्र रॉय की जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है. आजादी के बाद पहली बार राजधानी से कोई हिंदू सांसद चुना गया है. इसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से अहम माना जा रहा है.

राजा राम

Updated : Feb 13, 2026, 01:33 PM IST

गयेश्वर चंद्र रॉय

बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के नतीजों ने ढाका की राजनीति में एक नई कहानी जोड़ दी है. आजादी के बाद पहली बार राजधानी क्षेत्र से किसी हिंदू नेता को संसद भेजा गया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता गयेश्वर चंद्र रॉय ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. उनकी जीत को केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. दरअसल, ढाका-3 संसदीय सीट से चुनाव लड़ते हुए गयेश्वर चंद्र रॉय ने जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार एमडी शाहिनुर इस्लाम को हराया.

इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रॉय को 98,785 वोट मिले, जबकि शाहिनुर इस्लाम को 82,232 वोट प्राप्त हुए. ढाका के रिटर्निंग ऑफिसर और जिला आयुक्त ने परिणाम की पुष्टि की. 1971 में स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर है जब ढाका से कोई हिंदू नेता सांसद चुना गया है. ऐसे में इस जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह परिणाम बांग्लादेश की बदलती सामाजिक सोच को भी दर्शाता है. 

कौन हैं गयेश्वर चंद्र रॉय

गयेश्वर चंद्र रॉय लंबे समय से बीएनपी से जुड़े रहे हैं और पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं. वे अक्सर अल्पसंख्यकों के अधिकार, सुरक्षा और समान अवसर के मुद्दों को उठाते रहे हैं. पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दिया था कि वह विविध समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहती है. उनकी जीत के बाद हिंदू समुदाय और कई सामाजिक संगठनों में खुशी का माहौल है. समर्थकों का मानना है कि संसद में उनकी मौजूदगी से अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज और मजबूत होगी. 

यह भी पढ़ें: Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

समावेशी राजनीति के संकेत?

वहीं जमात-ए-इस्लामी ने भी एक सीट से हिंदू उम्मीदवार कृष्ण नंदी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इससे साफ है कि ढाका-3 में मतदाताओं ने बीएनपी उम्मीदवार पर ज्यादा भरोसा जताया. यह चुनाव 2024 के छात्र आंदोलन और उसके बाद बनी अंतरिम सरकार के दौर के बाद कराया गया पहला बड़ा संसदीय चुनाव था. अवामी लीग के चुनाव में शामिल न होने से मुकाबले की तस्वीर अलग रही. ऐसे माहौल में गयेश्वर चंद्र रॉय की जीत को बीएनपी की समावेशी राजनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: Bangladesh Election: बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी का बहुमत का दावा, 20 साल बाद सत्ता में होगी वापसी

