कौन हैं खालिदा जिया? बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना की रही हैं चीर प्रतिद्वंद्वी, तबीयत बेहद नाजुक

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया की हालत अचानक बेहद नाजुक हो गई है. देशभर की नजरें फिलहाल अस्पताल से आने वाले मेडिकल अपडेट पर टिकी हैं.

बांग्लादेश में इस समय एक बार फिर राजनीतिक माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है. देश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया की अचानक बिगड़ी तबीयत ने पूरे राष्ट्र को चिंता में डाल दिया है. 80 वर्षीय जिया को पिछले रविवार रात अचानक सीने में दर्द और संक्रमण बढ़ने के बाद ढाका के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुरुआती इलाज से कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को बेहद नाजुक बताया. जिसके बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिया को लंबे समय से शेख हसीना की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी माना जाता है. बताते चलें कि खालिदा जिया को बांग्लादेश चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा था.

जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें

बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने सरकारी एजेंसी बीएसएस से बताया कि गुरुवार रात डॉक्टरों ने साफ कहा कि जिया की हालत गंभीर बनी हुई है. बीएनपी ने शुक्रवार की नमाज के बाद पूरे देश में विशेष दुआओं का आयोजन किया. पार्टी नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली खालिदा जिया के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें.

बांग्लादेश की सियासत में खालिदा जिया का सफर

1981 में पति और उस समय के राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की हत्या के बाद खालिदा जिया ने राजनीति में कदम रखा. वह 1984 में बीएनपी की अध्यक्ष बनीं और आगे चलकर देश की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल हो गईं. 1991 में देश में हुए लोकतांत्रिक चुनावों में बीएनपी की जीत के बाद जिया पहली बार प्रधानमंत्री बनीं. अपने कार्यकाल में उन्होंने आर्थिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए, लेकिन 1991 में आए विनाशकारी चक्रवात ने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया. 1996 में वह दूसरी बार सत्ता में आईं, हालांकि राजनीतिक दबाव के चलते कुछ ही समय बाद इस्तीफ़ा देना पड़ा. 2001 में वह फिर प्रधानमंत्री बनीं और भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. बाद में 2007 में सेना समर्थित सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था.

कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं

मिली जानकारी के अनुसार, उनके लिवर, गुर्दे, मधुमेह और आंखों से जुड़े रोग लगातार बढ़ते रहे हैं. उनका बड़ा बेटा तारिक रहमान 2008 से लंदन में रह रहा है, जबकि छोटे बेटे अराफात रहमान का 2025 में निधन हो गया था. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलनों के कारण शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बीएनपी फिर से मुख्य राजनीतिक ताकत बनकर उभरी. इसी साल मई में चार महीनों तक इलाज के बाद जिया लंदन से ढाका लौटी थीं और सक्रिय राजनीति में वापसी की तैयारी कर रही थीं. लेकिन अब उनकी गंभीर हालत ने बांग्लादेश की राजनीति को एक बार फिर अनिश्चितता में डाल दिया है. फिलहाल, देशभर की निगाहें इस समय अस्पताल से आने वाले अगली मेडिकल अपडेट पर टिकी हैं.

