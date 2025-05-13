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कौन है Bita Hemmati, जिसे ईरान में मिलने जा रही मौत की सजा

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कौन है Bita Hemmati, जिसे ईरान में मिलने जा रही मौत की सजा

पेरिस स्थित टुगेदर अंगेस्ट द डेथ पेनल्टी के मुताबिक, साल 2025 में ईरान में 1,600 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई, जिनमें 48 महिलाएं भी शामिल थीं.

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रईश खान

Updated : Apr 16, 2026, 12:20 AM IST

कौन है Bita Hemmati, जिसे ईरान में मिलने जा रही मौत की सजा

Bita Hemmati sentenced to death (photo: social media)

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ईरान में बीता हेम्मती (Bita Hemmati) को फांसी देने की तैयारी है. हेम्मती उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें जनवरी 2026 में देश विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई गई थी. बीता हेम्मती पर विस्फोटकों का इस्तेमाल करना, हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा लेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है.

The Sun UK की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की न्यायपालिका ने Bita Hemmati, उनके पति मोहम्मदरेज मजीद अस्ल और दो अन्य लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. हेम्मती विरोध प्रदर्शनों में कथित भूमिका लिए फांसी पर चढ़ने वाली पहली महिला बन सकती हैं.

नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान (NCRI) के बयान के मुताबिक, अदालत ने चारों को हिंसक प्रदर्शन भड़काने, विस्फोटक और हथियारों का इस्तेमाल करने, सुरक्षाबलों पर बोतल, पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का दोषी माना है. अधिकारियों ने चारों पर दुश्मन देशों के इशारे पर देश में अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया है. 

ईरान में कब हुआ था हिंसक प्रदर्शन?
बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में दिसंबर 2025 में दुकानदारों और व्यापारियों ने हड़ताल शुरू की थी. इस हड़ताल ने धीरे-धीरे विकराल रूप ले लिया था. इसमें छात्र और कुछ समाजसेवी भी शामिल हो गए थे. जिसके बाद कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने लगी. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों ने बल का प्रयोग किया. 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. 

ईरान सरकार ने आरोप लगाया कि ये सब अमेरिका और इजरायल के इशारे पर हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2025 में ईरान में 1,600 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई, जिनमें 48 महिलाएं भी शामिल थीं.

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