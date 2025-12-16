डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना कौन हैं? 47 की उम्र में जूनियर ट्रंप ने की तीसरी सगाई

47 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सोशलाइट बेटिना एंडरसन से तीसरी बार सगाई कर ली है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की क्रिसमस पार्टी में इस ख़बर की पुष्टि की. बेटिना एक प्रतिष्ठित पाम बीच परिवार से आती हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर एक बार फिर शहनाई बजने वाली है. स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार, 15 दिसंबर की रात व्हाइट हाउस में चल रही क्रिसमस पार्टी के दौरान इस ख़बर की पुष्टि की कि उनके सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है. 47 वर्षीय ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता एंड्रयू सुरबियन ने भी इस सगाई की पुष्टि की है.

तीसरी बार हुई सगाई

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की यह तीसरी सगाई है. उन्होंने सबसे पहले 2004 में अपनी पहली पत्नी वैनेसा को प्रपोज़ किया था और दोनों ने 2005 में मार-ए-लागो में शादी की थी. यह शादी 13 साल बाद 2018 में टूट गई थी. इसके बाद ट्रंप जूनियर ने किम्बर्ली गुइलफॉय से सगाई की थी, जो रिपब्लिकन पार्टी की प्रमुख सदस्य थीं. हालाँकि, 2024 तक ट्रंप जूनियर और बेटिना एंडरसन की निकटता बढ़ने लगी थी. गुइलफॉय ने हाल ही में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में पदभार संभाला है. गौरतलब है कि ट्रंप जूनियर पिछले महीने ही अपनी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन के साथ राजस्थान के उदयपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जहाँ दोनों को रणवीर सिंह के साथ डांस करते हुए भी देखा गया था.

कौन हैं बेटिना एंडरसन?

बेटिना एंडरसन एक सोशलाइट, मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं, जो पाम बीच के एक जाने-माने प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं. उनके पिता, हैरी लॉय एंडरसन जूनियर, 1970 में 26 साल की उम्र में वर्थ एवेन्यू नेशनल बैंक का कार्यभार संभालकर अमेरिका के सबसे कम उम्र के बैंक अध्यक्ष बने थे. हैरी लॉय एंडरसन जूनियर अपने दान-पुण्य के कार्यों के लिए भी जाने जाते थे. उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस जैसी कई संस्थाओं को फंड दिया और रेड क्रॉस के बोर्ड के सदस्य भी थे. उनकी मृत्यु 2013 में 70 वर्ष की आयु में अल्जाइमर से हुई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से