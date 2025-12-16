FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी | दिल्ली में अब प्रदूषण सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Swallowable Micro Device: एंडोस्कोपी जैसी तकलीफदेह जांच नहीं, अब इस 'स्मार्ट पिल’ से पता चलेगा आंतों का हाल

एंडोस्कोपी जैसी तकलीफदेह जांच नहीं, अब इस 'स्मार्ट पिल’ से पता चलेगा आंतों का हाल

Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?

कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?

भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं

भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

Homeदुनिया

दुनिया

डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना कौन हैं? 47 की उम्र में जूनियर ट्रंप ने की तीसरी सगाई

47 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सोशलाइट बेटिना एंडरसन से तीसरी बार सगाई कर ली है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की क्रिसमस पार्टी में इस ख़बर की पुष्टि की. बेटिना एक प्रतिष्ठित पाम बीच परिवार से आती हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 16, 2025, 05:30 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना कौन हैं? 47 की उम्र में जूनियर ट्रंप ने की तीसरी सगाई
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर एक बार फिर शहनाई बजने वाली है. स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार, 15 दिसंबर की रात व्हाइट हाउस में चल रही क्रिसमस पार्टी के दौरान इस ख़बर की पुष्टि की कि उनके सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बेटिना एंडरसन से सगाई कर ली है. 47 वर्षीय ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता एंड्रयू सुरबियन ने भी इस सगाई की पुष्टि की है.

तीसरी बार हुई सगाई

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की यह तीसरी सगाई है. उन्होंने सबसे पहले 2004 में अपनी पहली पत्नी वैनेसा को प्रपोज़ किया था और दोनों ने 2005 में मार-ए-लागो में शादी की थी. यह शादी 13 साल बाद 2018 में टूट गई थी. इसके बाद ट्रंप जूनियर ने किम्बर्ली गुइलफॉय से सगाई की थी, जो रिपब्लिकन पार्टी की प्रमुख सदस्य थीं. हालाँकि, 2024 तक ट्रंप जूनियर और बेटिना एंडरसन की निकटता बढ़ने लगी थी. गुइलफॉय ने हाल ही में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में पदभार संभाला है. गौरतलब है कि ट्रंप जूनियर पिछले महीने ही अपनी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन के साथ राजस्थान के उदयपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जहाँ दोनों को रणवीर सिंह के साथ डांस करते हुए भी देखा गया था.

कौन हैं बेटिना एंडरसन?

बेटिना एंडरसन एक सोशलाइट, मॉडल और इन्फ्लुएंसर हैं, जो पाम बीच के एक जाने-माने प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं. उनके पिता, हैरी लॉय एंडरसन जूनियर, 1970 में 26 साल की उम्र में वर्थ एवेन्यू नेशनल बैंक का कार्यभार संभालकर अमेरिका के सबसे कम उम्र के बैंक अध्यक्ष बने थे. हैरी लॉय एंडरसन जूनियर अपने दान-पुण्य के कार्यों के लिए भी जाने जाते थे. उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस जैसी कई संस्थाओं को फंड दिया और रेड क्रॉस के बोर्ड के सदस्य भी थे. उनकी मृत्यु 2013 में 70 वर्ष की आयु में अल्जाइमर से हुई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?
कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?
भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं
भारत की टॉप 10 सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग करोड़ों का पैकेज छोड़ देते हैं
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
MORE
Advertisement