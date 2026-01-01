ईरान में किसने सुलगाई विद्रोह की आग? सड़कों पर उतरे लोग, 'डेथ टू डिक्टेटर' का लगा रहे नारा

Iran Economic Crisis: ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां महंगाई के खिलाफ दुकानदारों ने हड़ताल की थी.

ईरान इस समय बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है. जिसका असर सड़कों पर नजर आ रहा है. देश के 21 से ज्यादा प्रांतों में लोग महंगाई और करेंसी की खराब हालत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षाबलों के बीच झड़प देखने को मिल रही है. ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, इस झड़प में IRGC के एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है.

ईरान में बुधवार को महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह रैली निकाली और सु्प्रीम लीडर अली खामेनेई को सत्ता से हटाने की मांग की. हमादान, बाघमलेक, पियान और इस्फहान में प्रदर्शनकारी "तानाशाह मुर्दाबाद और डेथ टू डिक्टेटर" नारा लगाते नजर आए.

इसकी सबसे बड़ी वजह रियाल का नीचे गिरना. ईरानी रियाल (IRR) इस समय डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. 1 डॉलर के लिए लगभग 42,057 ईरानी रियाल (Iranian Rial) खर्च करने पड़ रहे हैं. खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई हैं. व्यापारियों का कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है.

तेहरान से शुरू हुआ था प्रदर्शन

इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां महंगाई के खिलाफ दुकानदारों ने हड़ताल की थी. उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी. धीरे-धीरे यह आदोलन इस्फहान, शिराज, यज्द और केरमानशाह जैसे बड़े शहरों तक फैल गया.

इस महंगाई के लिए लोग सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार मान रहे हैं. उनका मानना है कि गाजा और लेबनान को बचाने के चक्कर में खामेनेई सरकार ने अपने देश को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है.

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान यूनियनों से बात करने की कवायद में जुटे हैं. उनका कहना है कि हालत बहुत मुश्किल में हैं. सरकारी बजट के लिए 62% तक टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन पहले से ही महंगाई 50% के आसपास है, ऐसे में पैसा आएगा कहां से.

ईराने में विद्रोह के पीछे किसका हाथ?

वहीं, ईरान में पनपे इस विद्रोह के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. कहा जा रहा है कि अमेरिका, ईरान से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है. महंगाई की वजह से लोग विद्रोह करें और तख्तापलट करते हुए अली खामेनेई को सत्ता से हटा दें. अमेरिका ने ईरान पर तेल और गैस निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है.

इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है. इससे उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं हो पा रहा है. ट्रंप सरकार ने यूरोप को देशों को सख्त हिदायत दे रखी है कि वह ईरान के साथ कोई व्यापार न करें. जिससी वजह से वहां आवश्यक वस्तुओं की कमी बढ़ती जा रही है.

