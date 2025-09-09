कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है. वह काठमांडू छोड़ चुके हैं. अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंसा के बीच नेपाल की सत्ता किसके हाथ में दी जाएगी. इस रेस में पहला नाम बालेन शाह का आ रहा है.

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब हिंसक रूप ले चुका है. Gen Z प्रोटेस्ट के बीच देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है. इस बीच चर्चा है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह को देश की सत्ता सौंपी जा सकती है.

कौन हैं बालेन शाह?

बालेन शाह (बालेंद्र शाह) काठमांडू के मेयर हैं. वह युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं. नेपाल में करप्शन के खिलाफ चल रहे नेपो किड कैम्पेन जिसे Gen Z Protest भी कहा गया, उसे बालेन शाह पूरा समर्थन दे रहे थे. टाइम मैग्ज़ीन ने साल 2023 में उन्हें टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट में शामिल किया था.

बालेन शाह की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक पर उनके 2.7 मिलियन यानी 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.