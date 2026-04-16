FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 17 April 2026: मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर और धनु वालों पर निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत नहीं रहा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 6th Rank पर आई Indian Economy, आखिर क्यों फिसली रैंक?

भारत नहीं रहा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 6th Rank पर आई Indian Economy, आखिर क्यों फिसली रैंक?

Vaishakh Amavasya Ki Katha: अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण, जानें इसकी वजह और पौराणिक कथा 

अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण, जानें इसकी वजह और पौराणिक कथा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई

50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई

एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा

Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया

Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया

Homeदुनिया

दुनिया

भारत के दुश्मन पर धुरंधर ऐक्शन! कौन है आमिर हमजा, आतंक का मास्टरमाइंड, जिसे बीच सड़क गोली मार दी गई

हाफिज़ सईद के करीबी आमिर हमजा को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मार दी गई है. आमिर हमजा लश्कर के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है. उसका अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 16, 2026, 05:40 PM IST

भारत के दुश्मन पर धुरंधर ऐक्शन! कौन है आमिर हमजा, आतंक का मास्टरमाइंड, जिसे बीच सड़क गोली मार दी गई

आमिर हमजा लश्कर का फाउंडिंग मेंबर है. वह हाफिज सईद का करीबी माना जाता है.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मनों पर एक्शन जारी है. अब तक ये साफ नहीं है कि ये हमले कौन कर रहा है. इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के को-फाउंडर आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. आमिर हमजा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. वह भारत और दुनिया में हुए कई आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है. यह एक साल के अंदर दूसरी बार है जब अमीर हमजा पर हमला हुआ है.

आमिर हमजा पर पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर हमला हुआ. अज्ञात बाइक सवारों ने आमिर हमजा को गोली मारी और फरार हो गए. हमजा की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आमिर हमजा कौन है?

आमिर हमजा मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का करीबी माना जाता है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आने वाले हमजा को अफगान जिहाद का दिग्गज माना जाता है. वह एक ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसने कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगला है. वह लश्कर ए तैयबा के फाउंडर्स में से एक है और LeT का दूसरा सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है. भारत में हुए कई आतंकी हमलों में हाथ रहा है. 

साल 1985-86 में लश्कर के गठन से लेकर 2016-17 तक हमजा लश्कर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहा. लश्कर का प्रोपागैंडा मटेरियल भी हमजा ने ही तैयार किया है. साल 2010 में अमेरिका ने उसे प्रतिबंधित आतंकी घोषित किया. साल 2018 में जब अमेरिकी दबाव के बाद हाफिज़ सईद के जमात-उद-दावा, फलह-ए-इंसानियत जैसे संगठनों पर क्रैकडाउन हुआ तो हमजा ने लश्कर से दूरी बना ली. बाद में हमजा ने जैश-ए-मनकफा संगठन बनाया. 

अमेरिका ने घोषित किया था आतंकी

लश्कर-ए-तैयबा एक डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है. आमिर हमजा LeT की सेंट्रल टीम का हिस्सा था, इस वजह से अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसे प्रतिबंधित आतंकी घोषित किया था. LeT से अलग होने के बाद भी अमेरिका ने हमजा से प्रतिबंध नहीं हटाया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई
50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई
एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा
एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा
Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया
Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया
यूपी-बिहार वालों ध्यान से सुनो! कुछ ही सालों में प्लेट से गायब हो जाएगा चावल, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
यूपी-बिहार वालों ध्यान से सुनो! कुछ ही सालों में प्लेट से गायब हो जाएगा चावल, वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
5 Biggest Stadium In The World: दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम, जानें लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है?
5 Biggest Stadium In The World: दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम, जानें लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है?
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
MORE
Advertisement