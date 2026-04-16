भारत के दुश्मन पर धुरंधर ऐक्शन! कौन है आमिर हमजा, आतंक का मास्टरमाइंड, जिसे बीच सड़क गोली मार दी गई

हाफिज़ सईद के करीबी आमिर हमजा को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मार दी गई है. आमिर हमजा लश्कर के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है. उसका अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पाकिस्तान के अंदर भारत के दुश्मनों पर एक्शन जारी है. अब तक ये साफ नहीं है कि ये हमले कौन कर रहा है. इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के को-फाउंडर आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. आमिर हमजा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. वह भारत और दुनिया में हुए कई आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है. यह एक साल के अंदर दूसरी बार है जब अमीर हमजा पर हमला हुआ है.

आमिर हमजा पर पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर हमला हुआ. अज्ञात बाइक सवारों ने आमिर हमजा को गोली मारी और फरार हो गए. हमजा की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आमिर हमजा कौन है?

आमिर हमजा मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का करीबी माना जाता है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आने वाले हमजा को अफगान जिहाद का दिग्गज माना जाता है. वह एक ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसने कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगला है. वह लश्कर ए तैयबा के फाउंडर्स में से एक है और LeT का दूसरा सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है. भारत में हुए कई आतंकी हमलों में हाथ रहा है.

साल 1985-86 में लश्कर के गठन से लेकर 2016-17 तक हमजा लश्कर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहा. लश्कर का प्रोपागैंडा मटेरियल भी हमजा ने ही तैयार किया है. साल 2010 में अमेरिका ने उसे प्रतिबंधित आतंकी घोषित किया. साल 2018 में जब अमेरिकी दबाव के बाद हाफिज़ सईद के जमात-उद-दावा, फलह-ए-इंसानियत जैसे संगठनों पर क्रैकडाउन हुआ तो हमजा ने लश्कर से दूरी बना ली. बाद में हमजा ने जैश-ए-मनकफा संगठन बनाया.

अमेरिका ने घोषित किया था आतंकी

लश्कर-ए-तैयबा एक डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है. आमिर हमजा LeT की सेंट्रल टीम का हिस्सा था, इस वजह से अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसे प्रतिबंधित आतंकी घोषित किया था. LeT से अलग होने के बाद भी अमेरिका ने हमजा से प्रतिबंध नहीं हटाया है.

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