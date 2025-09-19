हिंसक प्रदर्शनों के बीच कहां थे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली? अब सामने आया सच

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
नेपाल में हिंसक प्रदर्शन अब थम चुके हैं. इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली कहां थे अब इस बात को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.
नेपाल में बीते दिनों हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. राजधानी काठमांडू से लेकर कई जिलों तक आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं हुईं. प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों और नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया. अब जबकि प्रदर्शन शांत हो चुके हैं, तो यह खुलासा हुआ है कि इस पूरे दौर में अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहां थे और किसकी सुरक्षा में रह रहे थे.
दरअसल, 9 सितंबर को Gen-Z युवाओं द्वारा शुरू किए गए प्रदर्शनों ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. जिसके बाद भक्तपुर जिले के बालकोट में ओली का निजी आवास प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था. हालात बिगड़ते ही ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और सेना की सुरक्षा में उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.
सूत्रों के मुताबिक, ओली करीब 9 दिन तक शिवपुरी वन क्षेत्र में बने सैन्य बैरक में रहे. सेना ने उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिये वहां पहुंचाया था. हालात कुछ शांत होने के बाद वह काठमांडू से 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर के गुंडू इलाके में एक प्राइवेट घर में चले गए. हालांकि, उनके मौजूदा ठिकाने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.
बताते चलें, हिंसक प्रदर्शनों में 72 लोगों की जान चली गई थी. इन घटनाओं के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है. उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे देश में हुई हिंसा, आगजनी और हत्या की घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाएगी.
