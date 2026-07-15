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ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कहां रहते हैं? जानिए कितनी है संख्या

क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की आबादी पिछले 10 सालों में दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है?

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Gaurav Barar

Updated : Jul 15, 2026, 02:33 PM IST

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कहां रहते हैं? जानिए कितनी है संख्या

ऑस्ट्रेलिया में कितने पाकिस्तानी? (AI Image)

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  • साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पाकिस्तानी 54,400 रहते थे
  • पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई
  • जून 2024 के अंत तक कुल संख्या लगभग 1,34,720 पहुंच चुकी है
  • ऑस्ट्रेलिया जाने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स या फिर स्टूडेंट्स हैं

आजकल बेहतर काम, अच्छी पढ़ाई और शानदार लाइफस्टाइल के चक्कर में दुनिया भर के लोग दूसरे देशों में बस रहे हैं. इस रेस में पाकिस्तानी भी पीछे नहीं हैं. पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पाकिस्तानियों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगारुओं के इस देश में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कहां रहते हैं और उनकी कुल आबादी कितनी है? 

ऑस्ट्रेलिया में कितनी है पाकिस्तानियों की आबादी?  

अगर हम संख्या की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार के गृह विभाग और ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (ABS) के सबसे ताजा सरकारी डेटा के अनुसार, जून 2024 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में जन्मे लोगों की कुल संख्या लगभग 1,34,720 पहुंच चुकी है. 

अगर आप इसकी तुलना पिछले एक दशक से करेंगे, तो यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली है. साल 2014 में यह संख्या सिर्फ 54,400 के आसपास थी, जिसका मतलब है कि पिछले दस सालों में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों की आबादी दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है. ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रवासी समुदायों में पाकिस्तानी भी शामिल है. 

सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी किस शहर या राज्य में रहते हैं?

अब बात करते हैं उस मुख्य सवाल की कि ये लोग आखिर रहते कहां हैं? ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो कई राज्य हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की पहली पसंद कुछ खास इलाके ही हैं- 

  • न्यू साउथ वेल्स-सिडनी: यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख राज्य है और यहां की राजधानी सिडनी में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा ठिकाना है. कुल पाकिस्तानी आबादी का लगभग 38% हिस्सा अकेले इसी राज्य में रहता है. सिडनी के वेस्टर्न सबर्ब्स को तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी का गढ़ माना जाता है.
  • विक्टोरिया-मेलबर्न: रहने के मामले में दूसरे नंबर पर विक्टोरिया राज्य आता है. यहां कुल पाकिस्तानी आबादी का करीब 35% हिस्सा रहता है. मेलबर्न शहर और उसके आस-पास के इलाकों जैसे विंडहैम और ह्यूम में आपको भारी संख्या में पाकिस्तानी परिवार और छात्र मिल जाएंगे.
  • अन्य राज्य: सिडनी और मेलबर्न के बाद जो बचे हुए लोग हैं, वे क्वींसलैंड (7%), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (8%) और साउथ ऑस्ट्रेलिया (6%) जैसे राज्यों में बंटे हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी?  

ऑस्ट्रेलिया जाने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स या फिर स्टूडेंट्स हैं. वे स्किल्ड माइग्रेंट वीजा पर वहां पीआर लेकर जा रहे हैं. इसके अलावा, सिडनी और मेलबर्न की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए हर साल हजारों पाकिस्तानी छात्र भी ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं. इन बड़े शहरों में रोजगार के बेहतर मौके और पहले से मौजूद एक मजबूत कम्युनिटी होने की वजह से नए आने वाले लोगों को वहां तालमेल बिठाने में आसानी होती है.

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