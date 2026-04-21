कंगाल पाकिस्तान के पास अचानक कहां से आए 3.5 अरब डॉलर, जो चुकाने लगा UAE का कर्ज!

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सितंबर 2025 में रक्षा और सुरक्षा समझौता हुआ था. जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर माना जाएगा.

मिडिल ईस्ट वॉर से जहां पूरी दुनिया टेंशन में है, वहीं, पाकिस्तान का लगता है कि उसकी किस्मत चमक रही है. जिस देश को कोई पास बैठाने को राजी नहीं होता था. वह इस दौर के सबसे बड़े युद्ध अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्था कराने में जुटा है. इस बीच उसने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का 3.5 अरब डॉलर कर्ज चुकाकर भी सबको चौंका दिया है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) ने कहा कि हमने यूएई की सारा कर्ज चुका दिया है.

पाकिस्तान को इससे पहले देखा गया है कि वह कर्ज चुकाने की बजाय उसकी समय सीमा को बढ़वा लेता था, लेकिन UAE के अचानक पूरे कर्ज को चुकाने ने सबको चौंका दिया है. सवाल उठने लग रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अचानक इतना पैसा आया कहां से? वो भी अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच. जब इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तब पाकिस्तान अपने कर्ज चुकाने में लगा है.

दरअसल, पाकिस्तान की इस खोखली 'अमीरी' के पीछे सऊदी अरब है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सऊदी अरब के क्राउंस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की थी. इस दौरान शहबाज ने सऊदी से कर्ज देने की गुहार लगाई थी. ईरान की वजह से खौफ के साये में जी रहे सऊदी प्रिंस ने भी मदद करने में देरी नहीं की. उसने सहायता के तहत 2 अरब डॉलर SBP में जमा करा दिए.

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सितंबर 2025 में रक्षा और सुरक्षा समझौता हुआ था. जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर माना जाएगा. इसके लिए सऊदी आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की वित्तीय सहायता देता है.

IMF का 7 अरब डॉलर का कर्ज

यह कर्ज वापसी इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने 7 अरब डॉलर के IMF प्रोग्राम के तहत बाहरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए द्विपक्षीय जमा राशियों पर काफी हद तक निर्भर है. उसको अपने सरकारी खजाने में 2.5 अरब डॉलर को रखना जरूरी होता है, ताकि वह चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे प्रमुख साझेदारों से अपनी वित्तीय गारंटी और रोलओवर बनाए रखे.

रोलओवर का मतलब होता है पुराने कर्ज को चुकाने के बजाय उसकी तारीख आगे बढ़वा लेना. लेकिन UAE ने कर्ज की मियाद को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. जिसकी वजह से उसे सऊदी अरब से लेकर यूएई का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना पड़ा.

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