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जब पाकिस्तानी नौसेना कट्टरपंथी अधिकारी मिल गए थे आतंकियों के साथ, युद्धपोत अगवा करने की कोशिश की, जानिए पूरी कहानी

PNS ज़ुल्फिकार चीन से खरीदा गया एक युद्धपोत था जिसे जुलाई 2009 में पाकिस्तानी नेवी में शामिल किया गया था. इसे कराची हार्बर से चुराने की कोशिश की गई थी जिसमें आतंकियों के साथ नेवी के अधिकारी भी शामिल थे.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 17, 2026, 03:52 PM IST

जब पाकिस्तानी नौसेना कट्टरपंथी अधिकारी मिल गए थे आतंकियों के साथ, युद्धपोत अगवा करने की कोशिश की, जानिए पूरी कहानी

पाकिस्तान नेवी में बढ़ता कट्टरपंथ फिर चर्चा में. (AI इमेज)

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पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत PNS हुनैंन (F-273) ने इंटरनेशनल वॉटर में भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप को रोकने की कोशिश की जिसमें दोनों युद्धपोतों के बीच हल्की टक्कर भी हुई. ये घटना 15 सितंबर, मंगलवार को हुई. इस घटना के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तानी नौसेना की ये हरकत अचानक हुई सामान्य दुर्घटना थी या पाकिस्तानी नेवी में बढ़ते कट्टरपंथ का नतीजा. इस घटना के बाद साल 2014 में PNS जुल्फिकार को अगवा करने की कोशिश करने का मामला भी बहस के केंद्र में लौट आया है. तब पाकिस्तानी नौसेना के कुछ अधिकारियों ने अल-कायदा के आतंकियों के साथ मिलकर एक युद्धपोत चुराने की कोशिश की थी. 

साल 2014 में क्या हुआ था? 

सितंबर 2014 में अल-कायदा के दक्षिण एशिया विंग से जुड़े आतंकवादियों और कुछ कट्टरपंथी नौसैनिक कर्मियों ने मिलकर कराची नौसेना डॉकयार्ड पर खड़े पाकिस्तानी युद्धपोत 'पीएनएस जुल्फिकार' को अगवा करने की कोशिश की थी. इस हमले का मुख्य उद्देश्य युद्धपोत को अपने कब्जे में लेकर उसका इस्तेमाल हिंद महासागर या अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाजों और युद्धपोतों पर मिसाइल हमला करना था. 

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के अनुसार, ये घटना पाकिस्तानी  नौसेना के अंदर बढ़ते कट्टरपंथ का नतीजा थी. डॉन ने बताया था कि इस घटना को पूरी तरह से नौसेना के सेवारत कर्मचारियों ने अंजाम दिया था. इसमें ओवैस जखराणी भी शामिल था, जो नौसेना का पूर्व कैडेट रह चुका था और जिसे बिना किसी खास परेशानी के अंदर जाने की इजाजत मिल गई थी. 

PNS ज़ुल्फिकार चीन से खरीदा गया एक युद्धपोत था जिसे जुलाई 2009 में पाकिस्तानी नेवी में शामिल किया गया था. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसे हाईजैक करने की कोशिश करने वाले ग्रुप की अगुवाई एक सीनियर अफसर कर रहा था. 2014 में पाकिस्तानी नौसेना के कट्टरपंथी अधिकारी इस युद्धपोत को अगवा करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे. गैंगवे के नीचे तैनात गार्ड ने उन्हें सैल्यूट भी किया था. लेकिन तभी एक दूसरे गार्ड को उनके इरादों पर शक हुआ और उसने बाकी कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया.

अलर्ट के बाद पाकिस्तान के नेवल कमांडो तुरंत मौके पर पहुंचे थे और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी. इस दौरान पाक नौसेना का एक अफसर मारा गया था. सात अन्य घायल हो गए थे. हमलावरों में से दो या तीन मारे गए थे जिसमें जखराणी भी शामिल था. अन्य चार हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में इस मामले में पाकिस्तानी नौसेना के कई अधिकारियों और कर्मियों को कोर्ट-मार्शल के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी.

पाकिस्तान नेवी ने की थी मामला दबाने की कोशिश

पाकिस्तान नेवी में आतंकियों की घुसपैठ और अधिकारियों के कट्टरपंथी होने के मामले को पाकिस्तानी नौसेना ने दबाने की कोशिश की थी. लेकिन, समय के साथ इस घटना के बारे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. डॉन की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि आतंकियों के रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल और हैंड-ग्रेनेड थे. ये हथियार पहले ही डॉकयार्ड में तस्करी करके लाए जा चुके थे और पाकिस्तान नेवी के अधिकारियों ने उन्हें लॉकर में छिपाकर रखा था.

पाकिस्तान नेवी इस घटना को किसी भी तरह दबाने की कोशिश करती रही. यहां तक कि डॉकयार्ड के SHO जब इस बेहद संवेदनशील जगह पर फायरिंग की खबर पहुंचे तो देखा कि सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी थी. पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बताया कि यह डिफेंस डे सेलिब्रेशन का हिस्सा है. 

मामले को दबाने के लिए पाकिस्तान नेवी ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई. जबकि नियमों के अनुसार, कोई भी अपराध होने पर FIR दर्ज करना जरूरी होता है, चाहे वह मिलिट्री बेस के अंदर ही क्यों न हुआ हो. पाकिस्तान नेवी ने जांच को अपने ही कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की.

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