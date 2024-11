ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय ने दिवाली समारोह में मांसाहारी खाना और शराब परोसे जाने के मामले में अब मांफी मांगी है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के दफ्तर ने पिछले महीने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आयोजित दिवाली रिसेप्शन के फूड मेन्यू को लेकर आलोचना के बाद अब मांफी मांग रहे हैं. इस मामले में कुछ ब्रिटिश हिंदुओं ने पीएम की ओर से दी गई इस दावत में नॉनवेज परोसने को हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होना बाताया था.

कार्यालय ने मांगी मांफी

ब्रिटेन के पीएम के कार्यालय से एक प्रवक्ता ने इस मामले पर खेद जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने दिवाली मनाने के लिए कई समुदायों का स्वागत किया, लेकिन आयोजन में एक गलती हो गई. हम इस मुद्दे भावनाओं की ताकत को समझते हैं और समुदाय से माफी मांगते हैं. हम यह आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी.

दिवाली पर क्या हुआ था?

बता दें कि 29 अक्टूबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दीवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है. यहां 29 अक्टूबर को पहली बार दीवाली रिसेप्शन का आयोजन किया. खबरों के मुताबिक इस दौरान मांस और शराब परोसा गया. कई हिंदू नेताओं और संगठनों ने इसका विरोध किया.

The Prime Minister’s Diwali celebrations were overshadowed by a disappointing ignorance to the customs of many British Hindus, serving both meat and alcohol.



That’s why I’ve offered the PM my help to make sure this never happens again. Read more below 👇 pic.twitter.com/6yoDmdzL8z