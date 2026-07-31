अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की मुसीबत बढ़ेगी! जानिए क्या है J-1 वीजा जिसके नियम सख्त करेगा ट्रंप प्रशासन

नए नियम लागू होते हैं तो J-1 वीजा स्पॉन्सर करने वाले अमेरिकी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अस्पतालों को अब प्रतिभागियों पर कड़ी नजर रखनी होगी.

J-1 exchange visitor visa: अमेरिका के विदेश विभाग ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले J-1 एक्सचेंज विजिटर वीजा से जुड़े नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा है. इस वीजा पर एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा लोग अमेरिका पहुंचते हैं. ट्रंप प्रशासन ने नए नियम लागू किए तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों, शिक्षण अस्पतालों और शोध संस्थानों में कार्यरत हजारों भारतीय पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्चर्स, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और ट्रेनीज पर बड़ा असर पड़ सकता है.

अमेरिकी विदेश विभाग (DOS) का यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन द्वारा J-1 एक्सचेंज विजिटर्स के लिए दशकों पुराने 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' वीजा सिस्टम को खत्म करने के बाद आया है. अब इसके लिए चार साल तक की तय एडमिशन अवधि लागू करने का नियम फाइनल कर दिया गया है. इस नए नियम के तहत, अगर एक्सचेंज प्रोग्राम इस अवधि से ज्यादा समय तक चलते हैं, तो कई प्रतिभागियों को वीजा की समय सीमा बढ़वाने की जरूरत होगी.

अमेरिकी विदेश विभाग का नया प्रस्ताव क्या है?

अब तक J-1 वीजा नियमों का उल्लंघन विभिन्न अलग-अलग धाराओं के तहत आता था. नए प्रस्ताव में एक एकीकृत ढांचा बनाया गया है. यदि कोई वीजा धारक बिना अनुमति के नौकरी करता है, प्रोग्राम की शर्तें पूरी करने में विफल रहता है या तय की गई अवधि से अधिक समय तक रुकता है तो उसे तुरंत स्टेटस का उल्लंघन माना जाएगा.

अमेरिका सरकार अब धोखाधड़ी या गलत जानकारी देना, आपराधिक गतिविधियां, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे और किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर किसी भी प्रतिभागी का J-1 वीजा समाप्त कर सकेगी.

नए नियम लागू होते हैं तो J-1 वीजा स्पॉन्सर करने वाले अमेरिकी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अस्पतालों को अब प्रतिभागियों पर कड़ी नजर रखनी होगी. उन्हें प्रतिभागी से जुड़ी किसी भी गतिविधि या बदलाव की जानकारी तुरंत SEVIS डेटाबेस में दर्ज करनी होगी. यदि कोई उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया या प्रोग्राम के दौरान कोई गलत या अधूरी जानकारी देता है, तो स्पॉन्सर के लिए उसका वीजा तुरंत समाप्त करना अनिवार्य होगा.

बता दें कि J-1 वीजा का मकसद एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है. यह H-1B के बिल्कुल उलट है जो कि एक एम्प्लॉयमेंट वीजा है. नियमों में बदलाव का स्ताव फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया है और इसे फाइनल करने से पहले साठ दिनों तक इस पर जनता की राय ली जाएगी.

फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय नागरिकों को 12,000 से ज्यादा J-1 वीज़ा जारी किए गए थे. इसका इस्तेमाल भारतीय पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर, वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेडिकल प्रोफेशनल, टीचर, इंटर्न और अमेरिकी संस्थानों द्वारा स्पॉन्सर किए गए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ट्रेनी बड़े पैमाने पर करते हैं.