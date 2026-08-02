स्पेन लाखों प्रवासियों को दे रहा कानूनी मान्यता, किसको मिलेगा फायदा और क्या हैं शर्तें?

Spain Migrant Policy News: स्पेनिश सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को कानूनी दर्जा और वर्क परमिट देने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है.

लगभग 12 लाख प्रवासियों ने कानूनी दर्जे के लिए आवेदन किया

ये सरकार के शुरुआती अनुमान (5 लाख) से दोगुना से भी ज्यादा है

कुल आवेदनों में 67% लोग लैटिन अमेरिका के हैं

सबसे ज्यादा 25.9% आवेदन अकेले कोलंबिया के नागरिकों के हैं

स्पेन में बिना कागजात के रह रहे लाखों लोगों के लिए यह साल एक नई उम्मीद और राहत लेकर आया है. स्पेन सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने और उन्हें आधिकारिक तौर पर काम करने की अनुमति देने की योजना बनाई है.

स्पेन की प्रवासन मंत्री एल्मा साइज और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस फैसले को न केवल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताया, बल्कि इसे न्याय करार दिया. सरकार का मानना है कि जो लोग सालों से देश में रहकर उसकी तरक्की में योगदान दे रहे हैं, उन्हें पहचान और सम्मान मिलना ही चाहिए.

किसको मिलेगा फायदा और क्या शर्तें हैं?

स्पेन सरकार की इस योजना के तहत उन लोगों को आवेदन करने का मौका दिया गया, जो कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करते हैं-

रहने की समय सीमा- आवेदक को 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन पहुंचना अनिवार्य था और कम से कम 5 महीने तक देश में रहने का सबूत देना था.

आवेदक को 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन पहुंचना अनिवार्य था और कम से कम 5 महीने तक देश में रहने का सबूत देना था. साफ आपराधिक रिकॉर्ड- आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. क्या मिलेगा लाभ- जो लोग इस जांच में खरे उतरेंगे, उन्हें 1 साल का रिन्यूएबल रेजिडेंस और वर्क परमिट मिलेग. इसके जरिए वे वैध तरीके से नौकरी कर सकेंगे.

स्पेन की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी हैं प्रवासी?

स्पेन की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों का बहुत बड़ा हाथ है. बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स (CIDOB) के आंकड़ों के मुताबिक, स्पेन के कई मुख्य सेक्टर प्रवासियों के दम पर ही चल रहे हैं-

घरेलू काम- इस क्षेत्र में 72% कर्मचारी प्रवासी हैं.

इस क्षेत्र में 72% कर्मचारी प्रवासी हैं. होटल और रेस्टोरेंट- यहां 45% कार्यबल विदेशी नागरिकों का है.

यहां 45% कार्यबल विदेशी नागरिकों का है. निर्माण और कृषि- कंस्ट्रक्शन में 32% और खेती-किसानी में 31% प्रवासी काम करते हैं.

जब-जब स्पेन की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, तब-तब प्रवासियों की संख्या में बढ़त देखी गई है. ऐसे में इन लोगों को कानूनी दर्जा देना देश के विकास के लिए एक आर्थिक जरूरत बन चुका था.

12 लाख लोगों ने किया अप्लाई

सरकार को शुरुआत में लगा था कि इस योजना से करीब 5 लाख प्रवासियों को फायदा होगा. लेकिन जब 16 अप्रैल से 30 जून के बीच आवेदन विंडो खोली गई, तो रिस्पॉन्स ने सबको चौंका दिया. अंतिम तारीख तक लगभग 12 लाख अर्जियां जमा की गईं, जो सरकार के शुरुआती अनुमान से दोगुनी से भी ज्यादा हैं.

किस देश से सबसे ज्यादा आवेदन?

आवेदनों में 67% लोग लैटिन अमेरिका के थे. सबसे ज्यादा 25.9% अर्जियां कोलंबिया से आईं. इसके बाद दूसरे नंबर पर मोरक्को (13.3%), तीसरे पर वेनेजुएला (11.8%) और चौथे पर पेरू (8.8%) रहा. डेटा से पता चला कि आवेदन करने वाले 80% लोग 45 साल से कम उम्र के हैं. इनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं शामिल हैं.

क्या सभी को मिलेगा लीगल स्टेटस?

सिर्फ आवेदन जमा कर देने से किसी को अपने आप कानूनी दर्जा नहीं मिल जाएगा. अब स्पेन का प्रशासन अगले तीन महीनों के भीतर सभी कागजातों की जांच करेगा. अधिकारी यह तय करेंगे कि आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड साफ है या नहीं और वे वाकई 1 जनवरी 2026 से पहले कम से कम 5 महीने लगातार स्पेन में रहे हैं या नहीं.

हालांकि विपक्षी दलों ने इस नीति का यह कहकर विरोध भी किया है कि इससे अवैध रूप से आने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सरकार इसे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करने वाले एक बड़े कदम के रूप में देख रही है.

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