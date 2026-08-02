स्पेन लाखों प्रवासियों को दे रहा कानूनी मान्यता, किसको मिलेगा फायदा और क्या हैं शर्तें?

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Spain Migrant Policy News: स्पेनिश सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को कानूनी दर्जा और वर्क परमिट देने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है.
स्पेन में बिना कागजात के रह रहे लाखों लोगों के लिए यह साल एक नई उम्मीद और राहत लेकर आया है. स्पेन सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने और उन्हें आधिकारिक तौर पर काम करने की अनुमति देने की योजना बनाई है.
स्पेन की प्रवासन मंत्री एल्मा साइज और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस फैसले को न केवल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बताया, बल्कि इसे न्याय करार दिया. सरकार का मानना है कि जो लोग सालों से देश में रहकर उसकी तरक्की में योगदान दे रहे हैं, उन्हें पहचान और सम्मान मिलना ही चाहिए.
स्पेन सरकार की इस योजना के तहत उन लोगों को आवेदन करने का मौका दिया गया, जो कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करते हैं-
स्पेन की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों का बहुत बड़ा हाथ है. बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स (CIDOB) के आंकड़ों के मुताबिक, स्पेन के कई मुख्य सेक्टर प्रवासियों के दम पर ही चल रहे हैं-
जब-जब स्पेन की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, तब-तब प्रवासियों की संख्या में बढ़त देखी गई है. ऐसे में इन लोगों को कानूनी दर्जा देना देश के विकास के लिए एक आर्थिक जरूरत बन चुका था.
सरकार को शुरुआत में लगा था कि इस योजना से करीब 5 लाख प्रवासियों को फायदा होगा. लेकिन जब 16 अप्रैल से 30 जून के बीच आवेदन विंडो खोली गई, तो रिस्पॉन्स ने सबको चौंका दिया. अंतिम तारीख तक लगभग 12 लाख अर्जियां जमा की गईं, जो सरकार के शुरुआती अनुमान से दोगुनी से भी ज्यादा हैं.
आवेदनों में 67% लोग लैटिन अमेरिका के थे. सबसे ज्यादा 25.9% अर्जियां कोलंबिया से आईं. इसके बाद दूसरे नंबर पर मोरक्को (13.3%), तीसरे पर वेनेजुएला (11.8%) और चौथे पर पेरू (8.8%) रहा. डेटा से पता चला कि आवेदन करने वाले 80% लोग 45 साल से कम उम्र के हैं. इनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं शामिल हैं.
सिर्फ आवेदन जमा कर देने से किसी को अपने आप कानूनी दर्जा नहीं मिल जाएगा. अब स्पेन का प्रशासन अगले तीन महीनों के भीतर सभी कागजातों की जांच करेगा. अधिकारी यह तय करेंगे कि आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड साफ है या नहीं और वे वाकई 1 जनवरी 2026 से पहले कम से कम 5 महीने लगातार स्पेन में रहे हैं या नहीं.
हालांकि विपक्षी दलों ने इस नीति का यह कहकर विरोध भी किया है कि इससे अवैध रूप से आने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सरकार इसे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करने वाले एक बड़े कदम के रूप में देख रही है.
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