क्या है Pax Silica? अमेरिकी एम्बेसडर ने भारत को दिया शामिल होने का न्योता, जानिए कौन-कौन से देश हैं इसके सदस्य

India US Relations: भारत में पदभार संभालते ही अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गोर मीडिया के सामने आए और भारत-अमेरिका संबंधों पर खुलकर बोले. इस दौरान पैक्स सिलिका (Pax Silica) का जिक्र होने से यह सवाल उठने लगा कि यह पहल क्या है?

India US Relations: भारत आए अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गोर मीडिया से मुखातिब होते हुए दोनों देशों के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. एम्बेसडर ने अपने सम्बोधन में पैक्स सिलिका का भी जिक्र किया. जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे की आखिर ये पैक्स सिलिका क्या है? अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने संकेत दिया है कि भारत को अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका (Pax Silica) में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया जाएगा. बताया जा रहा है, यह पहल सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर केंद्रित है.

सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति

दरअसल, भारत पहुंचने के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि बदलती वैश्विक राजनीति और तकनीकी खींचतान के बावजूद भारत-अमेरिका संबंध मजबूत बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो बातचीत के जरिए समाधान निकालते हैं. गोर ने यह भी साफ किया कि भारत और अमेरिका लगातार संपर्क में हैं और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति है.

पैक्स सिलिका में भारत की संभावित एंट्री

अमेरिकी राजदूत के अनुसार, पैक्स सिलिका एक व्यापक रणनीतिक पहल है, जो केवल सेमीकंडक्टर तक सीमित नहीं है. इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा इनपुट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तक का पूरा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम शामिल है. उन्होंने पुष्टि की कि भारत को इस पहल में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा, जिसे भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए एक अहम रणनीतिक संकेत माना जा रहा है.

क्या है पैक्स सिलिका पहल

Pax Silica का मुख्य उद्देश्य भरोसेमंद और सुरक्षित सिलिकॉन-आधारित सप्लाई चेन तैयार करना है. मौजूदा दौर में सेमीकंडक्टर और AI तकनीक को भविष्य की आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है. ऐसे में यह पहल उन निर्भरताओं को कम करने की कोशिश करती है, जो वैश्विक तकनीकी व्यवस्था को अस्थिर बना सकती हैं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, पैक्स सिलिका किसी देश को अलग-थलग करने वाला मंच नहीं है. इसे एक ‘पॉजिटिव-सम पार्टनरशिप’ के रूप में पेश किया जा रहा है, जहां साझेदार देश मिलकर नवाचार, तकनीकी सुरक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने पर काम करेंगे.

कौन-कौन से देश हैं सदस्य

पैक्स सिलिका के पहले शिखर सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था. इसके अलावा ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा और OECD ने अतिथि भागीदारी की थी. ये सभी देश वैश्विक सेमीकंडक्टर, AI और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में अहम भूमिका निभाते हैं.

भारत की भूमिका क्यों अहम

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की संभावित भागीदारी पैक्स सिलिका को और मजबूत बना सकती है. भारत तेजी से उभरता हुआ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब है और सेमीकंडक्टर व AI सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है. इस मंच का हिस्सा बनने से भारत को नीति समन्वय, निष्पक्ष बाजार प्रथाओं और सुरक्षित सप्लाई चेन से जुड़े फैसलों में सीधी भूमिका मिल सकती है. बहरहाल, जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीकें वैश्विक शक्ति संतुलन को नया आकार दे रही हैं, पैक्स सिलिका जैसी पहलें भविष्य की तकनीकी व्यवस्था की दिशा तय कर सकती हैं. भारत का इसमें शामिल होना न केवल उसकी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाएगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी बढ़ती रणनीतिक भूमिका को भी मजबूती देगा.

