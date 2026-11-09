क्या है 'MSS' जिसने Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग को बनाया निशाना! शी जिनपिंग के शासन में बनता जा रहा 'घातक' 

साल 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से चीन के नागरिक खुफिया मंत्रालय MSS के काम करने के तरीके, ताकत और आक्रामकता में काफी बढ़ोतरी हुई.

शी जिनपिंग के 2012 में सत्ता संभालने के बाद MSS में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है. (Photo: ANI)

What Is MSS? दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के 'हनीट्रैप का शिकार' होने के बाद MSS चर्चा में है. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि एलिस हुआंग चीनी जासूसी एजेंसी 'MSS' के लिए जेन्सेन हुआंग की जासूसी करती थीं. 'MSS' का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (Ministry Of State Security) है. यह चीन की सबसे बड़ी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है. यह देश के बाहर जासूसी, राजनीतिक सुरक्षा और सूचना इकट्ठा करने का काम करती है.

चीन की जासूसी एजेंसी MSS का गठन 1983 में हुआ था. MSS को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय जांच विभाग और लोक सुरक्षा मंत्रालय (MPS) को मिलाकर बनाया गया था. इसका मुख्यालय बीजिंग के हैडियन जिले के शियुआन में है. यह लंबे समय तक देश के नेताओं का भरोसा जीतने में नाकाम रही. हालांकि जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद इसे बेहद आक्रामक बना दिया.

2012 में 'MSS' ने पकड़ी रफ्तार

साल 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से चीन के नागरिक खुफिया मंत्रालय (Ministry of State Security) के काम करने के तरीके, ताकत और आक्रामकता में काफी बढ़ोतरी हुई. शी जिनपिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है. इस वजह से MSS अब पारंपरिक जासूसी से बाहर निकलकर एक वैश्विक खुफिया महाशक्ति बन चुका है.

रिसर्चर्स और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, साल 2015 में बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच साइबर ऑपरेशन्स पर रोक लगाने के लिए हुई डील के बाद एजेंसी ने चीन के जासूसी के ज्यादा काम अपने हाथ में ले लिए.

AI तकनीक का सहारा ले रही 'MSS'

साल 2023 तक चीन की यह खुफिया एजेंसी 'CIA' को भी टक्कर देने लगी. CIA यानी 'Central Intelligence Agency' अमेरिका की प्रमुख खुफिया एजेंसी है. MSS अब टारगेट्स को चुनने और उनकी प्रोफाइल बनाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करने लगी थी. इसने तेजी से भर्ती करके जासूसों का अपना नेटवर्क बढ़ाया और अपने बड़े बजट का इस्तेमाल शी जिनपिंग की अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने के उनके सपनों में मदद करने के लिए किया.

'MSS' के लाखों एजेंट्स

MSS ने साइबरहैकिंग, जासूसी और इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन्स में अपने काम को बढ़ाने के लिए अलग-अलग चीनी कंपनियों के साथ अपने रिश्तों का भी इस्तेमाल किया. एक अनुमान के मुताबिक, इसके लाखों एजेंट्स हैं जो CIA ऑफिसर्स की संख्या से कहीं ज्यादा हैं.

'MSS' का चीफ कौन?

फॉर्मली यह चीन की कैबिनेट, स्टेट काउंसिल की एक मिनिस्ट्री है, लेकिन यह पार्टी के नेशनल सिक्योरिटी और लीगल अफेयर्स कमीशन के लिए जवाबदेह है. चेन यिक्सिन (Chen Yixin) अभी वर्तमान में MSS के चीफ हैं, जिन्हें 30 अक्टूबर, 2022 को अपॉइंट किया गया है. मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर बीजिंग के हैडियन जिले के शियुआन इलाके में है. MSS प्रोविंशियल स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जरिए भी काम करता है.

'MSS' ने 'रोमांस ट्रैप' के लिए किया था आगाह

चीन की खुफिया एजेंसी MSS ने जुलाई 2023 में एक पब्लिक 'WeChat' अकाउंट सार्वजनिक किया. इसका इस्तेमाल एजेंसी चीनी नागरिकों को विदेशी जासूसों से सतर्क रहने के लिए जागरूक करने में करती है.'Radio Free Asia' की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 जनवरी 2025 को इस अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए चेतावनी दी गई थी कि विदेशी एजेंट जासूसी के लिए अमीर और खूबसूरत महिलाओं या अमीर और हैंडसम पुरुषों का रूप धारण कर सकते हैं.

इसमें कहा गया था, ऐसे लोग देश के अहम लोगों से नजदीकियां बढ़ाकर गोपनीय जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं. एजेंसी ने सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और छात्रों को ऐसे विदेशी एजेंटों के संभावित निशाने के तौर पर बताया था. इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है क्या चीन खुद 'हनीट्रैप' का इस्तेमाल करता है, यही Nvidia की कहानी के पीछे का सबसे बड़ा सवाल है.

शी जिनपिंग ने किया बड़ा निवेश!

चीन ने साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने और अमेरिका को पीछे छोड़ने का लक्ष्य तया किया हुआ है. इसके लिए वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में AI तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है. चीन की इस रणनीति में उसकी खुफिया एजेंसी 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (MSS) भी अहम भूमिका निभा रही है. शी जिनपिंग के 2012 में सत्ता संभालने के बाद MSS में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है.

AI टेक्नोलॉजी पर चीन का फोकस

MSS देश के बाहर जासूसी, राजनीतिक सुरक्षा, सैन्य, आर्थिक और तकनीकी जानकारी इकट्ठा करने का काम करती है.

MSS चीन के भीतर विदेशी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने का काम भी करती है.

MSS से जुड़े अधिकारियों और समूहों पर कई देशों ने संवेदनशील जानकारियां चुराने का आरोप लगा चुकी हैं.

MSS चीन सरकार का हिस्सा है और इसकी गतिविधियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हैं.

MSS की तुलना अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 जैसी विदेशी खुफिया एजेंसियों से की जाती है.

चीन ने साल 2030 तक AI टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनकर अमेरिका से आगे निकलने का लक्ष्य रखा है.

शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की MSS स्पाई एजेंसी में अच्छा-खासा इन्वेस्ट शुरू किया है.

MSS आज CIA से कई गुना बड़ी है. यह ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

CIA के पूर्व काउंटरइंटेलिजेंस एनालिस्ट पीटर मैटिस के हवाले से 'NYT' ने बताया कि चीन की जासूसी एजेंसी MSS टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि बीजिंग AI सुप्रीमेसी को 'इकोनॉमिक दुनिया में दबदबे की मुख्य लड़ाई' के रूप में देखता है. NYT ने रिसर्चर्स और US अधिकारियों के हवाले से बताया कि 2015 और 2023 के बीच MSS ने साइबर ऑपरेशन्स को बढ़ाया. इसके साथ-साथ उसने एग्रेसिव रिक्रूटमेंट के जरिए अपने जासूसी नेटवर्क को भी रफ्तार दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग को MSS ने जेन्सेन से नजदीकी बढ़ाने के लिए रिक्रूट किया था, जिसने कथित तौर पर चीनी कंपनियों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल हैकिंग, जासूसी और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की कोशिशों के लिए किया है.

क्यों चर्चा में 'MSS'?

इस साल की शुरुआत में US के पॉलिसी बनाने वालों के बीच एक मेमो आया था, जिसमें दावा किया गया था कि एलिस हुआंग को 'MSS' ने Nvidia के चीफ एग्जीक्यूटिव जेन्सेन की जासूसी करने के लिए हायर किया था. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने सबसे पहले इस मेमो के बारे में रिपोर्ट किया.

अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो (Marco Rubio) की देखरेख में एक बेहद गोपनीय इंटेलिजेंस मेमो तैयार किया गया था, जिसमें Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग (Jensen Huang) और चीन की एक संदिग्ध जासूस एलिस हुआंग के बीच करीबी रिश्तों को लेकर ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी. यह मेमो एलिस हुआंग के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर आधारित था.

जेन्सेन ने माना पत्नी से बेवफाई की बात

Nvidia के CEO जेन्सेन ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में पत्नी से बेवफाई की बात कही. हुआंग ने लिखा कि मैं अपने परिवार और आप सभी से माफी मांगता हूं. मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया. मेरे इस कदम से मेरी पत्नी और बच्चों को गहरा आघात पहुंचा है. मैंने उन्हें निराश किया है. मैंने जो किया और उससे जो दुख पहुंचा, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. हुआंग ने आगे कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और एनवीडिया के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.