FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यूरोप के 27 देशों की सबसे बड़ी कमजोरी चीन के कंट्रोल में! किस खतरे से डरे हुए हैं फ्रांस-जर्मनी-इटली जैसे देश?

यूरोप के 27 देशों की सबसे बड़ी कमजोरी चीन के कंट्रोल में! किस खतरे से डरे हुए हैं फ्रांस-जर्मनी-इटली जैसे देश?

Opinion: छतों पर पैदा हो रही बिजली, बदल रही यूपी की तस्वीर, योगी के विजन से सोलर क्रांति का राष्ट्रीय मॉडल बना प्रदेश

Opinion: छतों पर पैदा हो रही बिजली, बदल रही यूपी की तस्वीर, योगी के विजन से सोलर क्रांति का राष्ट्रीय मॉडल बना प्रदेश

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम

Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम

अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने

अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने

Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा

Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा

Homeदुनिया

दुनिया

यूरोप के 27 देशों की सबसे बड़ी कमजोरी चीन के कंट्रोल में! किस खतरे से डरे हुए हैं फ्रांस-जर्मनी-इटली जैसे देश?

Europe's 'kill switch' concerns: यूरोप के कई देश इस समय माइक्रोचिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड सर्विसेज को लेकर चीन और अमेरिका पर निर्भरता से परेशान हैं. यूरोपीय संघ को इस बात का डर सता रहा है कि किल स्विच की मदद से चीन उनके देशों की रफ्तार रोक सकता है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 07, 2026, 06:42 PM IST

यूरोप के 27 देशों की सबसे बड़ी कमजोरी चीन के कंट्रोल में! किस खतरे से डरे हुए हैं फ्रांस-जर्मनी-इटली जैसे देश?

यूरोप को विदेशी 'किल स्विच' का डर. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यूरोपीय संघ में शामिल फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे बड़े देश इस समय घबराए हुए हैं. इसके 27 सदस्य देशों को अब ये महसूस हुआ है कि इनकी एक बड़ी कमजोरी चीन और अमेरिका जैसे देशों के कंट्रोल में है. यूरोपीय संघ के कई देशों को लग रहा है कि कोई विदेशी ताकत उसके अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर सकती है. अमेरिकी और चीनी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए यूरोपीय आयोग ने हाल ही में कुछ अहम प्रस्ताव पेश किए हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.

यूरोप को विदेशी 'किल स्विच' का डर

CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संघ के नए प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है. इन प्रस्तावों में खास तौर पर एडवांस्ड माइक्रोचिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड सर्विसेज का जिक्र किया गया है. ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पर अभी अमेरिका और चीन की बड़ी कंपनियों का दबदबा है. यूरोप के देशों को अब विदेशी 'किल स्विच' का डर सता रहा है. 

यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट हेना विर्ककुनेन ने कहा है कि हमें ये पक्का करना होगा कि विदेशी क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास कोई डिजिटल "किल स्विच" न हो. उर्सुला वॉन डेर लेयेन का कहना है कि हम उन तकनीकों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते जो हमारे अस्पतालों को चलाती हैं, हमारे एनर्जी ग्रिड को स्थिर रखती हैं और हमारी सर्विसेज़ को सुरक्षित रखती हैं. 

आखिर 'किल स्विच' क्या बला है?

किल स्विच एक ऐसी तकनीक है जिसका  इस्तेमाल  साइबरसिक्योरिटी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है. स्मार्टफ़ोन और पर्सनल डिवाइस में भी ये तकनीक इस्तेमाल होती है. इसमें सॉफ्टवेयर-बेस्ड किल स्विच की मदद से आप दूर से ही अपना डेटा मिटा सकते हैं और डिवाइस को लॉक कर सकते हैं. आमतौर पर इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता है. लेकिन, यूरोप को डर है कि चीन जैसा देश किसी तनाव या युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी कर सकता है. यूरोप को डर है कि उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन में बैठे-बैठे ही हमला किया जा सकता है. 

EU अधिकारियों के अनुसार, यूरोप क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस्ड माइक्रोचिप्स जैसी अहम टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. इन सेक्टर में दुनिया की ज्यादातर ड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अमेरिका और चीन में स्थित हैं. अमेरिका का क्लाउड एक्ट भी यूरोप की चिंता का बड़ा कारण है. इसके तहत अमेरिकी  एजेंसियां अमेरिका में स्थित कंपनियों से डेटा मांग सकती हैं. भले ही वह डेटा अमेरिका के बाहर स्टोर किया गया हो.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने
अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने
Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा
Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement