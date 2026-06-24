FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'मैं प्रेग्नेंट थी, पर मेरा बच्चा नहीं...', Om Puri ने क्यों दिया था पहली पत्नी को धोखा, सीमा कपूर ने खुद बताई सच्चाई

'मैं प्रेग्नेंट थी, पर मेरा बच्चा नहीं...', Om Puri ने क्यों दिया था पहली पत्नी को धोखा, सीमा कपूर ने खुद बताई सच्चाई

FASTag यूजर्स को मिलेगी राहत! घर से 20 Km के दायरे में है टोल तो 350 में हो जाएगा काम, बार-बार नहीं देना होगा Toll

FASTag यूजर्स को जल्द मिलेगी बड़ी राहत! घर से 20 किमी के दायरे में है टोल तो सिर्फ 350 में हो जाएगा काम, बार-बार नहीं देना होगा टैक्स

क्या अब अमेरिका पर मिसाइल हमला करना हो जाएगा नामुमकिन? क्या है गोल्डन डोम, जिसने बढ़ाई चीन-रूस की टेंशन

क्या अब अमेरिका पर मिसाइल हमला करना हो जाएगा नामुमकिन? क्या है गोल्डन डोम, जिसने बढ़ाई चीन-रूस की टेंशन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

क्या अब अमेरिका पर मिसाइल हमला करना हो जाएगा नामुमकिन? क्या है गोल्डन डोम, जिसने बढ़ाई चीन-रूस की टेंशन

इस अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला लाइव इंटरसेप्ट टेस्ट पूरी तरह सफल रहा, जिसने अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक अमेरिका को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 24, 2026, 02:20 PM IST

क्या अब अमेरिका पर मिसाइल हमला करना हो जाएगा नामुमकिन? क्या है गोल्डन डोम, जिसने बढ़ाई चीन-रूस की टेंशन

अमेरिका का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ये सिस्टम ऑटोनॉमस तकनीक से आसमान में दुश्मनों को पहचानकर उन्हें ट्रैक करेगा
  • इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन उससे सौ गुना ज्यादा एडवांस
  • इसकी लागत बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान 
  • सैटेलाइट, इंटरसेप्टर्स, AI का एक मजबूत जाल, जिसे 2029 तक शुरू करने का लक्ष्य

कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य ढाल की, जो आसमान से आने वाली हर मिसाइल, ड्रोन या न्यूक्लियर हमले को हवा में ही भस्म कर दे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम फॉर अमेरिका (GDA) कुछ ऐसा ही करिश्मा करने का दावा कर रहा है. हाल ही में इस डिफेंस सिस्टम का पहला लाइव टेस्ट पूरी तरह सफल रहा, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है.

पेंटागन के मुताबिक, इसके ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम ने बिना किसी इंसानी मदद के खुद ही आसमान में कई दुश्मनों को पहचाना, उन्हें ट्रैक किया और अपनी एडवांस लेजर व माइक्रोवेव किरणों से पलक झपकते ही नष्ट कर दिया. यह सिस्टम इजरायल के मशहूर आयरन डोम से प्रेरित जरूर है, लेकिन आकार और तकनीक के मामले में उससे सौ गुना ज्यादा एडवांस है. 

गोल्डन डोम बनाने में कितनी लागत आएगी?

इसका मकसद अमेरिकी जमीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और बैलिस्टिक खतरों से 100% सुरक्षा देना है. शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बजट 175 बिलियन डॉलर आंका गया था, लेकिन अब अनुमान है कि यह 1.2 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपये को भी पार कर सकता है.

बिना बारूद के दुश्मनों का खात्मा 

इस सफल टेस्ट की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल हुई डायरेक्टेड एनर्जी यानी लेजर और माइक्रोवेव तकनीक रही. पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दुश्मन की मिसाइल को गिराने के लिए खुद भी एक महंगी मिसाइल दागनी पड़ती है, जिससे बारूद का खर्च बढ़ता है. लेकिन गोल्डन डोम की लेजर गन बिना किसी गोले-बारूद के, सिर्फ बिजली की ताकत से दुश्मन के हथियारों को जलाकर राख कर देती है.

आज के दौर में जब चीन और रूस जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म से हमला करने की रणनीति बना रहे हैं, तब यह तकनीक गेमचेंजर साबित होगी. इस सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल भर में खुद फैसले लेता है. यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1980 के दशक के स्टार वॉर्स (SDI) के सपने को हकीकत में बदलना बताया है. 

आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक अभेद्य सुरक्षा चक्र

गोल्डन डोम कोई एक अकेला हथियार नहीं है, बल्कि यह कई प्रणालियों का एक जाल है. इसमें सुरक्षा की कई परतें शामिल हैं-

  • अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट- जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही तुरंत चेतावनी देंगे.
  • जमीन और युद्धपोतों पर तैनात इंटरसेप्टर्स- जो हवा में ही दुश्मन को रोकेंगे.
  • एडवांस लेजर हथियार- जो बेहद कम खर्च में और बिजली की रफ्तार से हमला करेंगे.
  • AI और मशीन लर्निंग- जो बिना किसी इंसानी देरी के ऑटोमैटिकली जवाबी कार्रवाई करेंगे.

चीन और रूस की उड़ेगी नींद!

1980 के दशक में जब रीगन ने स्पेस-बेस्ड मिसाइल शील्ड की बात की थी, तब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी. लेकिन आज AI और सस्ती स्पेस टेक्नोलॉजी ने इसे मुमकिन बना दिया है. अमेरिका का लक्ष्य 2029 तक इसकी शुरुआती क्षमता हासिल करने का है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट ने वैश्विक स्तर पर तनाव भी बढ़ा दिया है. रूस और चीन जैसे बड़े देशों को लगेगा कि इस तरह की सुरक्षा ढाल बनाकर अमेरिका खुद तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन दूसरों पर आक्रामक हमले करने की उसकी ताकत बढ़ जाएगी.

शुरू हो सकती है हथियारों की नई होड़

इस डर से चीन और रूस अपने न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक प्रोग्राम को और तेज कर सकते हैं, जिससे दुनिया में हथियारों की एक नई रेस शुरू होने का खतरा है. बहरहाल, अमेरिका इसे ताकत से शांति की नीति मान रहा है. अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह कामयाब रहा, तो 21वीं सदी में अमेरिका के पास एक ऐसा अभेद्य किला होगा जिसे भेद पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन हो जाएगा.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement