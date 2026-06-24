क्या अब अमेरिका पर मिसाइल हमला करना हो जाएगा नामुमकिन? क्या है गोल्डन डोम, जिसने बढ़ाई चीन-रूस की टेंशन

इस अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला लाइव इंटरसेप्ट टेस्ट पूरी तरह सफल रहा, जिसने अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक अमेरिका को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.

ये सिस्टम ऑटोनॉमस तकनीक से आसमान में दुश्मनों को पहचानकर उन्हें ट्रैक करेगा

इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन उससे सौ गुना ज्यादा एडवांस

इसकी लागत बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान

सैटेलाइट, इंटरसेप्टर्स, AI का एक मजबूत जाल, जिसे 2029 तक शुरू करने का लक्ष्य

कल्पना कीजिए एक ऐसी अदृश्य ढाल की, जो आसमान से आने वाली हर मिसाइल, ड्रोन या न्यूक्लियर हमले को हवा में ही भस्म कर दे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम फॉर अमेरिका (GDA) कुछ ऐसा ही करिश्मा करने का दावा कर रहा है. हाल ही में इस डिफेंस सिस्टम का पहला लाइव टेस्ट पूरी तरह सफल रहा, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है.

पेंटागन के मुताबिक, इसके ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम ने बिना किसी इंसानी मदद के खुद ही आसमान में कई दुश्मनों को पहचाना, उन्हें ट्रैक किया और अपनी एडवांस लेजर व माइक्रोवेव किरणों से पलक झपकते ही नष्ट कर दिया. यह सिस्टम इजरायल के मशहूर आयरन डोम से प्रेरित जरूर है, लेकिन आकार और तकनीक के मामले में उससे सौ गुना ज्यादा एडवांस है.

गोल्डन डोम बनाने में कितनी लागत आएगी?

इसका मकसद अमेरिकी जमीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और बैलिस्टिक खतरों से 100% सुरक्षा देना है. शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का बजट 175 बिलियन डॉलर आंका गया था, लेकिन अब अनुमान है कि यह 1.2 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपये को भी पार कर सकता है.

बिना बारूद के दुश्मनों का खात्मा

इस सफल टेस्ट की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल हुई डायरेक्टेड एनर्जी यानी लेजर और माइक्रोवेव तकनीक रही. पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दुश्मन की मिसाइल को गिराने के लिए खुद भी एक महंगी मिसाइल दागनी पड़ती है, जिससे बारूद का खर्च बढ़ता है. लेकिन गोल्डन डोम की लेजर गन बिना किसी गोले-बारूद के, सिर्फ बिजली की ताकत से दुश्मन के हथियारों को जलाकर राख कर देती है.

आज के दौर में जब चीन और रूस जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म से हमला करने की रणनीति बना रहे हैं, तब यह तकनीक गेमचेंजर साबित होगी. इस सिस्टम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल भर में खुद फैसले लेता है. यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के 1980 के दशक के स्टार वॉर्स (SDI) के सपने को हकीकत में बदलना बताया है.

आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक अभेद्य सुरक्षा चक्र

गोल्डन डोम कोई एक अकेला हथियार नहीं है, बल्कि यह कई प्रणालियों का एक जाल है. इसमें सुरक्षा की कई परतें शामिल हैं-

अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट- जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही तुरंत चेतावनी देंगे.

जमीन और युद्धपोतों पर तैनात इंटरसेप्टर्स- जो हवा में ही दुश्मन को रोकेंगे.

एडवांस लेजर हथियार- जो बेहद कम खर्च में और बिजली की रफ्तार से हमला करेंगे.

AI और मशीन लर्निंग- जो बिना किसी इंसानी देरी के ऑटोमैटिकली जवाबी कार्रवाई करेंगे.

चीन और रूस की उड़ेगी नींद!

1980 के दशक में जब रीगन ने स्पेस-बेस्ड मिसाइल शील्ड की बात की थी, तब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी. लेकिन आज AI और सस्ती स्पेस टेक्नोलॉजी ने इसे मुमकिन बना दिया है. अमेरिका का लक्ष्य 2029 तक इसकी शुरुआती क्षमता हासिल करने का है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट ने वैश्विक स्तर पर तनाव भी बढ़ा दिया है. रूस और चीन जैसे बड़े देशों को लगेगा कि इस तरह की सुरक्षा ढाल बनाकर अमेरिका खुद तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन दूसरों पर आक्रामक हमले करने की उसकी ताकत बढ़ जाएगी.

शुरू हो सकती है हथियारों की नई होड़

इस डर से चीन और रूस अपने न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक प्रोग्राम को और तेज कर सकते हैं, जिससे दुनिया में हथियारों की एक नई रेस शुरू होने का खतरा है. बहरहाल, अमेरिका इसे ताकत से शांति की नीति मान रहा है. अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह कामयाब रहा, तो 21वीं सदी में अमेरिका के पास एक ऐसा अभेद्य किला होगा जिसे भेद पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन हो जाएगा.