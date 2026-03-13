FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

दुनिया

क्या है 'Asymmetric' वॉर? जिसे अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपना रहा ईरान

Middle East War Latest Updates: 28 फरवरी को यूएस-इजरायल हमले के बाद से तेहरान लगातार खाड़ी के देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल रहा है. उसका मकसद इजरायली और यूएस इंटरसेप्टर के स्टॉक को खत्म करना है.

रईश खान

Updated : Mar 13, 2026, 05:59 PM IST

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका अंत नजर नहीं आ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप बार-बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया है. इसके बावजूद तेहरान लगातार इजरायल और US मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले कर रहा है. इससे ग्लोबाल फाइनेंशियल और एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. दुनिया इस बात से कन्फ्यूज है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई, जिसकी वजह से वह सरेंडर करने को तैयार नहीं है. विश्लेषकों की मानें तो तेररान 'एसिमेट्रिक' जंग की रणनीति अपना रहा है.

'एसिमेट्रिक' वॉरफेयर क्या है?
युद्ध के दौरान जब दो देशों के बीच बराबर का बैलेंस नहीं होता तो कमजोर पार्टी अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है. इनमें एक रणनीति 'एसिमेट्रिक' की भी होती है. इसमें कमजोर देश गेरिल्ला युद्ध, आतंकवाद, साइबर अटैक, प्रॉक्सी, साइबर युद्ध और दुश्मन को फाइनेंशियली कमजोर करना जैसे तरीके अपनाते हैं.

एसिमेट्रिक वॉर की विशेषताएं:-

असमान शक्ति: विरोधी ताकतों के बीच शक्ति और संसाधनों में बड़ा अंतर होना.
अनियमित लड़ाई: पारंपरिक युद्ध के नियमों और तरीकों का पालन नहीं करना.
कमजोरी का फायदा उठाना: इस युद्ध-नीति के तहत कमजोर पक्ष, मजबूत पक्ष की कमजोरियों का लाभ उठाना.

अल जजीरा ने ब्रिटेन के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जॉन फिलिप्स के हवाले से लिखा है कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है. फिलिफ्स का कहना है कि तेहरान के हर हमले को रोकने के लिए वाशिंगटन और तेल अवीव को महंगी मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. इनमें पैट्रियट और THAAD एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं. अमेरिका जब ईरान के ड्रोन व मिसाइलों को मारने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करता तो उसकी लगभग 36 करोड़ रुपये एक मिसाइल बर्बाद हो जाती है. जबकि इसकी तुलना में ईरानी साहेद ड्रोन की कीमत लगभग 20,000-35,000 US डॉलर यानी 18 से 32 लाख रुपये होती है.

फिलिप्स के मुताबिक, ईरान ने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से एसिमेट्रिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. यही वजह है कि उसने फाइटर विमान, सटीक हथियारों और ब्लू-वाटर फ्लीट से मुकाबला करने की बजाय एक 'फॉरवर्ड डिटरेंस' का रवैया अपनाया. जो युद्ध और शांति के बीच ग्रे जोन में काम करता है. गुपचुप तरीके से बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और सस्ते ड्रोन बनाना और इनके ऐसी जगह छिपाकर रखना जहां दुश्मन देख नहीं सके.

28 फरवरी यूएस-इजरायल अटैक के बाद तेहरान ने सबसे पहले खाड़ी देशों में US मिलिट्री बेस पर हमला बोला. इसमें उसने सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया. क्योंकि तेहरान का मकसद कम खर्च में इजरायली और यूएस इंटरसेप्टर के स्टॉक को खत्म करना था. इन्हीं मिसाइलों और ड्रोन को उसने अपने प्रॉक्सी लेबनान में हिजबुल्ला को दिए. जिसने इजरायल के आयरन डोम (Iron Dome) को नष्ट करने में काफी हद तक सफलता हासिल की. तेहार टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल का यह एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स 90% खत्म हो चुका है.

Strait of Hormuz को बंद करना
अमेरिका समेत दुनिया के देशों के आर्थिक संकट में डालने के लिए ईरान ने सबसे बड़ी चाल होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की चली. जिससे दुनिया भर का लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस सप्लाई होता है. ईरान ने गुरुवार को इराकी पानी में फ्यूल टैंकरों पर हमला किया. जिसकी वजह से कोई भी जहाज वहां से निकलने की हिमाकत नहीं कर रहा है. होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल पार कर गई है.

