अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अमेरिकी राषट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ स्पेस में फंसे उनेक साथी अंतरिक्षयात्री बुच विल्मोर को लेकर एक अजीबो-गरीब बयान दिया है. पहले उन्होंने सुनीता विलियम्स के बालों को लेकर फिर उनके साथी के साथ प्यार में होने की बात कही. बता दें, सुनीता विलियम्स 20 साल से शादीशुदा हैं. वहीं, विल्मोर भी शादीशुदा हैं और उनकी दो बेटियां हैं.

'दोनों प्यार में होंगे'

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि इतने समय तक अंतरिक्ष में साथ रहने के बाद उन्हें अब तक अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विलेमोर से प्यार हो गया होगा. ओवल ऑफिस में परत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि वे एक-दूसरे को पसंद आ गए होंगे. शायद वे एक-दूसरे से प्यार करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें वहीं छोड़ दिया गया है. इसके बारे में सोचो.'

सुनीता विलियम्स के बालों को लेकर क्या कहा?

ट्रंप ने सुनीता विलियम्स के बालों को लेकर कहा कि उनके बाल बहुत अच्छे हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं उस महिला को देख रहा हूं जिसके बाल बहुत ही घने हैं, उसके बाल बहुत अच्छे और घने हैं. कोई मजाक नहीं है, उसके बालों के साथ कोई खेल नहीं है.'

ट्रंप का मैसेज

गौरतलब है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में 8 दिनों के अंतरिक्ष मिशन पर निकले थे. हालांकि, बोइंग स्टारलाइनर में आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से वे अब तक लौट नहीं पाए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने नासा अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इसी दौरान उनसे पूछा गया कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनका क्या मैसेज है. तब ट्रंप ने कहा, 'हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपको लेने आ रहे हैं.

Trump on two astronauts stuck in space: "Maybe they'll love each other, I don't know. But they've been left up there. Think of it. And I see the woman with the wild hair. Good solid head of hair she's got. There's no kidding. There's no games with her hair." pic.twitter.com/6a2JHVXFNO