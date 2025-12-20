एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

एपस्टीन फाइल्स के तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने हजारों दस्तावेज़ और तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. नए कानून के बाद हुए इन खुलासों ने कई वैश्विक हस्तियों को लेकर बहस तेज कर दी है.

जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों और तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है. इन फाइलों में कई ताकतवर और मशहूर चेहरों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. एपस्टीन आईलैंड और उसके कथित नेटवर्क से जुड़े सबूत अब सार्वजनिक किए जा रहे हैं. इन खुलासों का मकसद जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये एपस्टीन फाइल्स हैं क्या और इन्हें आखिर कौन जारी कर रहा है.

कौन जारी कर रहा है तस्वीर

एपस्टीन फाइल्स दरअसल जेफरी एपस्टीन के आपराधिक नेटवर्क, उसके संपर्कों और जांच से जुड़े दस्तावेज़ों का बड़ा संग्रह हैं. इनमें ईमेल रिकॉर्ड, कोर्ट से जुड़े कागजात, यात्रा विवरण और तस्वीरें शामिल हैं. हाल ही में इनका एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया गया, जिसमें कई जानी-पहचानी वैश्विक हस्तियां युवा लड़कियों के साथ दिखाई दे रही हैं. इसी वजह से यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. बताते चलें, इन फाइलों को अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) जारी कर रहा है. एक नए संघीय कानून के तहत विभाग ने एपस्टीन केस से जुड़ी नॉन-क्लासीफाइड सामग्री को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू की है. शुक्रवार देर रात इन दस्तावेज़ों और तस्वीरों को एक आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया गया, ताकि आम लोग भी इन्हें देख सकें.

कानून की भूमिका

इन खुलासों के पीछे ‘Epstein Files Transparency Act’ को आधार बताया गया है. यह कानून संघीय एजेंसियों को बाध्य करता है कि वे एपस्टीन जांच से जुड़ी सामग्री को चरणबद्ध तरीके से सामने लाएं. अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य सच्चाई को छुपाने के बजाय सार्वजनिक जांच को मजबूत करना है.

माइकल जैक्सन, बिल गेट्स और ब्रिटेन के प्रिंस जैसे नामों का जिक्र

पहले चरण में करीब तीन लाख दस्तावेज़ जारी किए गए हैं. इनमें लगभग 4,000 तस्वीरें और स्कैन रिकॉर्ड शामिल हैं. इन तस्वीरों में बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, बिल गेट्स और ब्रिटेन के प्रिंस जैसे नामों का जिक्र सामने आया है. अमेरिकी न्याय विभाग ने इन सबको एक ‘डिजिटल एपस्टीन लाइब्रेरी’ के रूप में अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. अधिकारियों के मुताबिक यह आखिरी खुलासा नहीं है. आने वाले हफ्तों में ‘रोलिंग डिस्क्लोजर’ के तहत और भी लाखों दस्तावेज़ जारी किए जा सकते हैं. इसके अलावा हाउस ओवरसाइट कमेटी ने भी एपस्टीन की संपत्ति से जब्त की गई तस्वीरों का एक अलग सेट सार्वजनिक किया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

