FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

क्यों 18 दिग्गज एक्टर्स के होते हुए भी फ्लॉप हुई Shah Rukh Khan की यह फिल्म? जानें 1993 के उस प्रोजेक्ट का पूरा किस्सा

चीन को झटका? बालेन शाह के मंत्री ने कैलाश मानसरोवर पर जो कहा, उससे तिलमिला उठेगा ड्रैगन!

चीन को झटका? बालेन शाह के मंत्री ने कैलाश मानसरोवर पर जो कहा, उससे तिलमिला उठेगा ड्रैगन!

दुनिया के ये 6 फूड आइटम हीरे से भी ज्यादा हैं महंगे, करोड़पति भी सोच-समझकर करते हैं इनकी खरीदारी

दुनिया के ये 6 फूड आइटम हीरे से भी ज्यादा हैं महंगे, करोड़पति भी सोच-समझकर करते हैं इनकी खरीदारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Homeदुनिया

दुनिया

इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 7 महीने के बच्चे की मौत, पिता का आरोप- 'उनके कहते ही कार रोकी, फिर भी उन्होंने...'

पीड़ित परिवार का आरोप है कि सैनिकों के कहने पर गाड़ी पूरी तरह रोकने के बाद भी उन पर गोलियां बरसाई गईं. इस घटना ने एक बार फिर इलाके में तनाव बढ़ा दिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 07, 2026, 12:16 PM IST

इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 7 महीने के बच्चे की मौत, पिता का आरोप- 'उनके कहते ही कार रोकी, फिर भी उन्होंने...'

फायरिंग में 7 महीने के बच्चे की मौत (Image Source- Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इजरायल से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. शुक्रवार को यहां वेस्ट बैंक के हेब्रोन इलाके में एक फायरिंग में एक मासूम की जान चली गई. पीड़ित परिवार के मुताबिक, इजरायली सैनिकों ने उनकी कार पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिसमें सात महीने के एक फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हो गई.

'हाथ ऊपर थे, फिर भी गोली मार दी'

सैम के पिता फहद अबू हैकल बेथलहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं. इजरायली अखबार हारेत्ज से बात करते हुए उन्होंने इस खौफनाक मंजर को बयां किया. फहद ने बताया कि वह हेब्रोन के तेल रुमेदा इलाके से गुजर रहे थे, तभी सैनिकों ने उन्हें रुकने का इशारा किया. फहद ने कहा, "सैनिक ने मुझे रुकने का इशारा किया. मैंने गाड़ी को पूरी तरह रोक दिया और अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऊपर उठा दिए. लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने गाड़ी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं." 

घटना में बच्चे के माता-पिता भी घायल

एक गोली फहद के हाथ को चीरती हुई सीधे पीछे की सीट पर बैठे उनके सात महीने के बेटे सैम को जा लगी. उस वक्त बच्चा अपनी मां की गोद में था. कार में उनका 11 साल का बड़ा बेटा और मां भी मौजूद थे. गोलीबारी में मासूम बच्चा, सैम फहद अबू हैकल, गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका. घटना में बच्चे के माता-पिता भी घायल हुए हैं. 

'कोई पक्का चेकपॉइंट भी नहीं था'

फहद ने सैनिकों के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि कोई गलतफहमी हुई थी. उन्होंने कहा, "सैनिक मुझसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर था. उसने मुझे, मेरी पत्नी और बच्चों को साफ देखा था. गाड़ी के शीशे भी काले नहीं थे, दिन का उजाला था और सब कुछ साफ दिख रहा था. कोई यह नहीं कह सकता कि उसने कार में परिवार को नहीं देखा. वहां कोई पक्का चेकपॉइंट भी नहीं था, बस सड़क पर सैनिक खड़े थे. जैसा कहा गया, मैंने गाड़ी रोकी, और फिर उन्होंने गोलियां चला दीं."

इजरायली सेना ने क्या कहा?

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने इस घटना पर सफाई दी है. सेना का कहना है कि सैनिकों को लगा कि एक गाड़ी उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है. सेना के मुताबिक, "सैनिकों को अंदेशा हुआ कि गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जवाब में एक सैनिक ने गाड़ी पर गोलियां चला दीं."

आईडीएफ ने आगे कहा कि इस घटना में तीन फिलिस्तीनी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया. सेना ने घटना की जांच करने की बात कही है और मासूम लोगों को नुकसान पहुंचने पर गहरा दुख जताया है. बाद में सेना की शुरुआती जांच में भी यह बात मान ली गई कि कार में सवार लोग आम नागरिक थे और उनका किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं था. 

'दोषी सैनिक को सजा दी जाए'

मासूम सैम के पिता फहद का कहना है कि वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने मांग की है कि मामले की पूरी जांच हो और दोषी सैनिक को सजा मिले. उन्होंने कहा, "अगर दुनिया में थोड़ी भी इंसानियत, कानून या नैतिकता बची है, तो गोली चलाने वाले सैनिक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए. मैं हार मानने वाला नहीं हूं."

यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले मार्च महीने में भी उत्तरी जॉर्डन घाटी के तामून गांव में इजरायली सैनिकों ने एक कार पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें एक फिलिस्तीनी कपल और उनके दो छोटे बच्चों की मौत हो गई थी. फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन बीत्सेलेम के मुताबिक, उस घटना में एम्बुलेंस को भी समय पर पीड़ितों तक नहीं पहुंचने दिया गया था.

यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक, गाजा जंग शुरू होने के बाद से अब तक वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 1,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें कम से कम 240 बच्चे शामिल हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement