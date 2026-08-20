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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

पश्चिम का अगला बड़ा संकट पानी! यूरोप की सूखती नदियां और अमेरिका के तेजी से घटते जल भंडार

यूरोप की प्रमुख राइन और डेन्यूब नदियां हों या अमेरिका की कोलोराडो नदी, ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 20, 2026, 10:46 AM IST

पश्चिम का अगला बड़ा संकट पानी! यूरोप की सूखती नदियां और अमेरिका के तेजी से घटते जल भंडार

सांकेतिक तस्वीर (AI Image)

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पानी की कमी को अक्सर पश्चिमी के देश विकासशील या गरीब देशों की समस्या मानते आए हैं. अफ्रीका या एशिया के सूखे इलाकों की तस्वीरें देखकर लगता था कि यह मुसीबत उनसे बहुत दूर है. लेकिन अब पश्चिमी देशों में जो हालात बन रहे हैं, वे इस सोच को पूरी तरह बदल रहे हैं.

यूरोप की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियां सूख रही हैं और अमेरिका के सबसे बड़े जलाशय अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. साफ पानी अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है.

यूरोप की नदियां और मंडराता संकट 

यूरोप के बड़े भूभाग में सूखे ने पैर पसार लिए हैं. नदियां, जो सदियों से व्यापार, खेती और बिजली उत्पादन का जरिया रही हैं, अब केवल रेत और पत्थरों के मैदान में बदल रही हैं. राइन, पॉ, लोआर और डेन्यूब जैसी विशाल नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर चुका है. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ दिखता है कि जहां पहले कलकल बहती नदियां थीं, वहां अब बालू के टीले और टापू उभर आए हैं. 

कम पानी में जहाजों का चलना हुआ मुश्किल

जर्मनी की राइन नदी में पानी इतना कम हो गया है कि जहाजों का चलना मुश्किल हो गया है. सामान ढोने वाले जहाजों को बहुत कम वजन के साथ सफर करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार की लागत काफी बढ़ गई है. वहीं 10 देशों से होकर गुजरने वाली डेन्यूब नदी का पानी घटने से नाविक सेवाएं ठप पड़ गई हैं और अनाज से भरे जहाज एक ही जगह खड़े रहने को मजबूर हैं. 

ब्रिटेन में कम बारिश की गई दर्ज

ब्रिटेन की हालत भी कुछ अलग नहीं है. वहां रिकॉर्ड तोड़ कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण देश के बड़े हिस्से को आधिकारिक तौर पर सूखा प्रभावित घोषित करना पड़ा है. नदियां सूखने से न केवल पीने के पानी की किल्लत हो रही है, बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में जंगलों की आग का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है.

अमेरिका में कोलोराडो नदी का संकट

समुद्र पार अमेरिका की बात करें तो वहां के पश्चिमी हिस्से में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है. कोलोराडो नदी प्रणाली के दो सबसे बड़े जलाशय, लेक पावेल और लेक मीड, पिछले कई दशकों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेरिका का दक्षिण-पश्चिमी इलाका पिछले 1200 सालों के सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है. 

कोलोराडो नदी का पानी लगभग 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझाता है और लाखों एकड़ खेती की सिंचाई का जरिया है. लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी और पिघलती बर्फ के कारण इस नदी का प्रवाह बहुत कम हो गया है.

वहीं दूसरी तरफ, शहरों की बढ़ती आबादी और उद्योगों की मांग के चलते पानी की खपत घट नहीं रही है. पानी की यह कमी अब फीनिक्स जैसे तेजी से बढ़ते शहरों, डेटा सेंटरों और हाइड्रोपावर परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है.

पर्यावरण ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी चोट

जब नदियां सूखती हैं, तो उसका सीधा असर सीधे देश की जीडीपी और आम जीवन पर पड़ता है. नदियों में पानी कम होने से माल की ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे सामान के दाम बढ़ते हैं. खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं और खाद्य संकट खड़ा होता है. साथ ही बिजली उत्पादन प्रभावित होने से उद्योगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. 

सबसे बड़ी चिंता यह है कि भीषण गर्मी और सूखा एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं. अचानक हुई कुछ बारिश भी इस सूखे को खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि सूखी और तपती हुई जमीन सारे पानी को सोख लेती है और नदियों तक पानी पहुंच ही नहीं पाता.

पश्चिमी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था इस भरोसे बनाई थी कि पानी हमेशा आसानी से उपलब्ध रहेगा. लेकिन अब यह भ्रम टूट रहा है. सूखती नदियां और खाली होते जलाशय इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में पानी ही तय करेगा कि उद्योग कहां लगेंगे, खेती कैसे होगी और कौन सा देश तरक्की करेगा. 

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