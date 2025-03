यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करारी बहस हुई. इस बहस पर दुनियाभर के नेता रिएक्शन दे रहे हैं.

यूक्रन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डानाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच ओवल ऑफिस में बातचीत तीखी बहस में बदल गई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कैमरे पर ही तीखी तकरार हो गई. ट्रंप ने जेलेंस्की की क्लास लगाते हुए कहा कि आप हमें मत बताइए कि हमें भविष्य में क्या महसूस होने वाला है. ट्रंप ने कहा, 'आप बहुत बोल रहे हैं. आपका देश बहुत बड़े संकट में है. आपके पास इससे बाहर निकलने का सुनहरा मौका है. वैसे भी इस तरीके से युद्ध में आप जीत नहीं सकते.'

बैठक पर लोगों ने किया रिएक्ट

मुलाकात से लोगों को उम्मीद थी कि इस बातचीत से रूस-यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त हो जाएगा. लेकिन, दोनों नेताओं के बीत बहस हो गई और बात पटरी से उतर गई. ट्रंप ने जेलेंस्की को देश को युद्ध में झोंकने वाला कहा तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी प्रेसीडेंट के लिए कई तीखी बातें कह डालीं. इस बैठक ने दुनियाभर के नेताओं का ध्यान खींचा है. ऐसे में सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

करारा तमाचा- दिमित्री मेदवेदेव

इस बैठक पर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ज़ेलेंस्की को 'एक जोरदार तमाचा' मिला है, जिन पर ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति असम्मानजनक होने का आरोप लगाया था.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII."

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2025

वहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की 'सही के लिए खड़े होने की बहादुरी और ताकत' की प्रशंसा की. सिबिहा ने X पर कहा, 'ज़ेलेंस्की यूक्रेन और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लक्ष्य के लिए खड़े हैं,' साथ ही अमेरिकी समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.

