नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

नेपाल के कई हिपस्सों में मंगलवार को स्टूडेंट्स ने नए सिरे से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को भी नहीं छोड़ा और उनके घर में घुसकर उपद्रव और आगजनी की....
नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को स्टूडेंट्स ने नए सिरे से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की. काठमांडू के कलंकी और बानेश्वर के साथ-साथ ललितपुर जिले के चापागांव-थेचो इलाके से भी प्रदर्शनों की खबरें आई.
प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर लगे प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए 'छात्रों को मत मारो' जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कलंकी में प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही सड़कों को रोकने करने के लिए टायर जलाए. प्रदर्शनकारियों ने 'केपी चोर, देश छोड़' और 'भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो' जैसे नारे लगाए.
पढ़ें पूरी खबर- नेपाल में बेकाबू हुए हालात, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प में 19 लोगों की मौत, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शनकारी युवकों ने ललितपुर जिले के सुनाकोठी स्थित संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास पर भी पथराव किया. गुरुंग ने ही सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के खुमलतार स्थित पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के आवास पर तोड़फोड़ की. उन्होंने काठमांडू के बुद्धनीलकंठ में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के सामने भी प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में भी घुस गए और उपद्रव करने लगे
अधिकारियों ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है. काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने राजधानी शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू की घोषणा की. भक्तपुर जिला प्रशासन ने भी मध्यपुर थिमी, सूर्यबिनायक, चंगुनारायण और भक्तपुर नगर पालिकाओं में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा दिए. ललितपुर के भैसपति, सनेपा और च्यासल सहित कई क्षेत्रों में सुबह नौ बजे से मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लागू है.
यह भी पढ़ें- क्या नेपाल में होगी राजशाही बहाली? समर्थकों का हंगामा तेज, पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई नेता गिरफ्तार
सोशल मीडिया साइटों पर सरकार के लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं ने सोमवार को नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस के बल प्रयोग के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी और 300 से अधिक घायल हो गए. हालात बिगड़ने के बाद राजधानी में नेपाली सेना तैनात कर दी गई. सेना के जवानों ने न्यू बानेश्वर स्थित संसद परिसर के आसपास की सड़कों पर नियंत्रण कर लिया. बाद में गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस स्थिति को लेकर इस्तीफा दे दिया.
