Congo Violence: कांगो (Democratic Republic of the Congo) में पिछले कुछ दिनों से हिंसा और विद्रोह चरम पर हैं. M23 विद्रोही समूह ने राजधानी गोमा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिससे हालात भयावह हो गए हैं. लोगों के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो कमजोर सरकारी सेना के साथ शरण लें या फिर पड़ोसी देश रवांडा भाग जाएं. हालांकि, रवांडा पर विद्रोहियों को समर्थन देने के आरोप लगे हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है. गोमा में सैकड़ों शव बिखरे पड़े हैं, अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें हैं और लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं. सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं और बच्चों को है, जिन पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं.

773 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल

संयुक्त राष्ट्र ने 31 जनवरी 2025 को M23 विद्रोहियों और कांगो सेना दोनों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं. कांगो सरकार के अनुसार, अब तक कम से कम 773 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,880 से ज्यादा लोग घायल हैं.गोमा के मुर्दाघरों और अस्पतालों में लाशों का ढेर लगा हुआ है. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है. शहर में अभी भी भारी लड़ाई जारी है, जिससे स्थिति और खराब हो रही है.

भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, तत्काल निकलें

.@IndiainDRC has advised all Indian nationals residing in #Congo's Bukavu to immediately depart to safer locations by whatever means available while the airports, borders and commercial routes are still open.



In an advisory, the Embassy strongly recommended against any travel…