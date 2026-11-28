वियतनाम के क्वांग नगाई में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है. मौसम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में 500 मिमी तक बारिश होने की आशंका है.

वियतनाम के क्वांग नगाई प्रांत के 21 इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है. (फाइल फोटो: IANS/X/@IN_WNC)

वियतनाम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. मध्य वियतनाम में स्थित क्वांग नगाई प्रांत में शनिवार (28 नवंबर 2026) को हुई तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, बारिश के चलते 1700 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है. कई दूर-दराज के गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से कट गया है और पहाड़ों से मिट्टी खिसकने यानी भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं.

वियतनाम के मौसम विभाग के अनुसार, नदी-नालों में पानी का स्तर अचानक बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. प्रशासन लगातार राहत और बचाव काम में जुटा हुआ है. लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की कवायद तेजी से चल रही है.

वियतनाम में बारिश से कितना नुकसान हुआ?

क्वांग नगाई प्रांत में शनिवार को हुई भयंकर बारिश से बहुत बड़े इलाके में पानी भर गया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रांत की 21 कम्यून और वार्ड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. इनमें सबसे ज्यादा तबाही थियेन टिन और फुओक गियांग इलाकों में देखने को मिली है.

आंकड़ों के मुताबिक, थियेन टिन इलाके में 1,115 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोग छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. वहीं फुओक गियांग इलाके में 490 घर पानी में डूब चुके हैं. पानी का तेज बहाव देख स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए बाढ़ और भूस्खलन के खतरे वाले संवेदनशील इलाकों से 83 परिवारों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित कैंपों में पहुंचाया है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा. इसके चलते लोगों को घरों से सामान निकालने तक का वक्त नहीं मिला. सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है, जिससे राहत टीमों को अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है.

मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है?

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, वियतनाम के नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल फोरकास्टिंग ने मध्य वियतनाम के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 नवंबर की सुबह तक अलग-अलग इलाकों में 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है. इतनी भारी बारिश से स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि लगातार बारिश के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा बाढ़, अचानक आने वाली Flash Floods और पहाड़ों से भारी भूस्खलन का गंभीर खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले सभी निवासियों को हर समय सतर्क रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.

वियतनाम के कौन-कौन से इलाके बारिश के चपेट में?

मूसलाधार बारिश और बाढ़ का असर सिर्फ क्वांग नगाई प्रांत तक सीमित नहीं है. मध्य वियतनाम के कई अन्य प्रांत भी इससे परेशान हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गिया लाई, डाक लाक और खान होआ प्रांतों में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है.

इन सभी प्रांतों के रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर लबालब पानी भर गया है. कुछ बड़े शहरों की मुख्य सड़कों पर पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर (लगभग 1 फीट) से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है.

इसके अलावा, पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाले कई मुख्य राजमार्गों पर बड़े-बड़े पत्थरों और मिट्टी के मलबे के गिरने से रास्ता बंद हो गया है. जगह-जगह भूस्खलन होने से दूर-दराज के दर्जनों गांवों का आपस में और जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है, जिससे जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है.

टाइफून मैटमो ने कितनी तबाही मचाई थी?

वियतनाम में मूसलाधार बारिश और समुद्री तूफानों का इतिहास नया नहीं है. अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में आए भयानक समुद्री तूफान 'टाइफून मैटमो' के कारण हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने उत्तरी और उत्तर-मध्य वियतनाम में भारी तबाही मचाई थी.

वियतनाम आपदा और बांध प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, उस तूफान और बाढ़ में 15 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. उस समय के आंकड़े दिल दहला देने वाले थे:

घर जलमग्न और टूटे: तूफान और बाढ़ के कारण 2.25 लाख से ज्यादा घर पानी में डूब गए थे, जबकि 1,500 से अधिक घर पूरी तरह टूटकर तबाह हो गए थे.

तूफान और बाढ़ के कारण 2.25 लाख से ज्यादा घर पानी में डूब गए थे, जबकि 1,500 से अधिक घर पूरी तरह टूटकर तबाह हो गए थे. फसलों का भारी नुकसान: किसानों की लगभग 24,000 हेक्टेयर धान की फसल और अन्य खेती पानी में डूबकर बर्बाद हो गई थी.

किसानों की लगभग 24,000 हेक्टेयर धान की फसल और अन्य खेती पानी में डूबकर बर्बाद हो गई थी. लाखों मवेशियों की मौत: बाढ़ के तेज पानी में बहने या डूबने से लगभग 5.87 लाख मवेशी और मुर्गियां मर गए थे.

बाढ़ के तेज पानी में बहने या डूबने से लगभग 5.87 लाख मवेशी और मुर्गियां मर गए थे. रास्ते और बिजली व्यवस्था ठप: उस दौरान 27 मुख्य सड़क मार्ग बंद हो गए थे और लगभग 1.81 लाख घरों में कई दिनों तक बिजली गुल रही थी. साथ ही टेलीकॉम नेटवर्क भी काफी समय तक ठप रहा था.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले तूफान के झटकों से लोग अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि अब क्वांग नगाई में आई इस नई बाढ़ ने लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं.

वियतनाम सरकार क्या कदम उठाए हैं?

बाढ़ के बिगड़ते हालात को देखते हुए वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी मंत्रालयों और स्थानीय अफसरों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं.

प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह ने संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी है कि फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से संभावित खतरे वाले इलाकों में बचाव काम तेजी से चलाए जाएं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि खतरे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और भोजन, साफ पानी और दवाइयों की कोई कमी न होने दी जाए.

वियतनाम आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय पुलिस राहत काम में रात-दिन जुटी हुई हैं. बारिश से जलमग्न इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और मौसम खराब रहने तक लोगों को घरों में ही रहने या सुरक्षित राहत कैंपों में रहने की सलाह दी जा रही है.

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