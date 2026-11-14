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दुनिया

वियतनाम में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हादसा, पानी में डूबा BMP-1 टैंक, 6 सैनिकों की मौत... पहले भी हुए हैं ऐसे हादसे?

वियतनाम में टैंक हादसे में मारे गए 6 जवानों को पीएम ले मिन्ह हंग ने श्रद्धांजलि दी. सरकार ने सैनिकों को 'फादरलैंड्स रिकग्निशन' सर्टिफिकेट देने का आदेश जारी किया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Nov 14, 2026, 05:44 PM IST

वियतनाम में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हादसा, पानी में डूबा BMP-1 टैंक, 6 सैनिकों की मौत... पहले भी हुए हैं ऐसे हादसे?

 वियतनाम में 102वीं रेजिमेंट के 2 कॉर्पोरल और 4 सार्जेंट ट्रेनिंग के दौरान टैंक डूबने से शहीद हो गए, (Photo IANS)

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वियतनाम के उत्तरी बाक निन शहर में मौजूद टीबी1 नेशनल शूटिंग रेंज पर सैनिक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे थे. इसी बीच बीएमपी-1 बख्तरबंद टैंक अचानक पानी में डूब गया. इस हादसे में 6 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना गुरुवार (12 नवंबर 2026) के दिन हुई थी. घटना के दो दिन बाद यानी शनिवार को वियतनाम के रक्षा विभाग ने इस खबर की पुष्टि की और सरकारी बयान जारी किया. 

कैसे हुआ हादसा?

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक हादसा गुरुवार सुबह करीब 8:25 बजे हुआ. बिएन सोन कम्यून इलाके में बीएमपी-1 टैंक पानी के बीच से गुजर रहा था, तभी उसमें अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई. देखते ही देखते बख्तरबंद वाहन गहरे पानी में डूब गया और अंदर मौजूद जवानों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका.

हादसे में जान गंवाने वाले सभी 6 जवान 12वीं कोर, 308वीं डिवीजन की 102वीं रेजिमेंट के हिस्सा थे. रक्षा विभाग ने बताया कि ये जवान नौवीं बटालियन की कंपनी 10, प्लाटून 5 और स्क्वाड 4 में तैनात थे. मारे गए सैनिकों में दो कॉर्पोरल यानी नायक पद पर थे, जबकि चार सार्जेंट यानी हवलदार पद पर सेवाएं दे रहे थे.

हादसे के बाद वियतनाम सरकार क्या कदम उठाए?

इस हादसे की खबर मिलने के तुरंत बाद वियतनाम सरकार हरकत में आ गई. देश के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग ने शुक्रवार को मारे गए सभी 6 सैनिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना जताई और जवानों के योगदान को याद किया.

पीएम ले मिन्ह हंग ने शुक्रवार को ही एक विशेष सरकारी आदेश पर दस्तखत किए. इस आदेश के तहत देश की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले इन छह सैनिकों को "फादरलैंड्स रिकग्निशन" यानी मातृभूमि की ओर से मिलने वाला विशेष सम्मान सर्टिफिकेट देने का फैसला लिया गया है. सरकार ने साफ किया कि जवानों की शहादत को पूरा सम्मान दिया जाएगा.

फोटो वियतनाम के रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है.

पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं?

वियतनाम में मिलिट्री अभ्यास के समय जानलेवा हादसा होने का यह कोई पहला मामला नहीं है. अगर पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इससे पहले भी कई बार ट्रेनिंग के समय भारी नुकसान हो चुका है.

हाल ही में दिसंबर 2024 में डोंग नाई इलाके में 7वें मिलिट्री जोन की फायरिंग रेंज पर एक भीषण धमाका हुआ था. उस समय तेज तूफान चल रहा था और आसमान से बिजली गिरी थी. बिजली गिरने के कारण बारूद ले जा रही टीम के पास मौजूद इलेक्ट्रिक डेटोनेटर अचानक चालू हो गए और बड़ा विस्फोट हो गया. उस हादसे में 12 वियतनामी सैनिकों की जान चली गई थी. 

इससे भी पहले जुलाई 2014 में राजधानी हनोई के करीब एक आम मिलिट्री अभ्यास चल रहा था. उस समय एक मिलिट्री प्लेन अचानक क्रैश होकर गिर गया था. उस हादसे में कुल 16 सैनिकों की मौत हुई थी.

बीएमपी-1 वाहन में क्या खास है?

बीएमपी-1 रूस (पहले सोवियत संघ) में बनाया गया एक खास तरह का बख्तरबंद सैन्य वाहन है, जो जमीन पर चलने के साथ पानी में भी तैर सकता है. इसमें 73 mm की तोप और टैंक को निशाना बनाने वाली मिसाइल लगी होती है. इस गाड़ी में 3 सैनिक इसे चलाने और संभालने का काम करते हैं, जबकि 8 हथियारबंद सैनिक भी बैठकर सफर कर सकते हैं. वियतनाम की सेना के पास भी ऐसे करीब 300 BMP-1 और BMP-2 वाहन हैं, जो उसे पहले सोवियत संघ से मिले थे.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप का चीन दौरा, शी जिनपिंग-पुतिन के साथ होगी बैठक, एलन मस्क भी होंगे साथ; यूक्रेन युद्ध पर भी होगी बात?

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