निकोलस मादुरो के हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी... वेनेजुएला के राष्ट्रपति के हिरासत की सामने आई तस्वीर

Nicolas Maduro Arrest Photo: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तस्वीर शेयर की है. जिसमें वह US आर्मी के गिरफ्त में नजर आ रहे हैं.

अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एयरस्ट्राइक करने के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है. मादुरो की गिरफ्तारी की एक तस्वीर सामने आई है. जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति के हाथों में हथकड़ी और आंखों पर काली पट्टी नजर आ रही है.

इस तस्वीर को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है. ट्रंप ने लिखा, 'USS इवो जीमा पर निकोलस मादुरो को देख सकते हैं.' यह वही बोट है जिसके बारे में ट्रंप ने दावा किया था कि वेनेजुएला के नेता को यूएस डेल्टा फोर्स ने पकड़ लिया है. उसे अमेरिका लाया जा रहा है.

मादुरो को बेडरूम से हिरासत में लिया

बता दें कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने मादुरो को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे. उनके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर कमरे से बाहर निकाला गया. इस दौरान उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने शोर-शराबा किया तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया. मादुरो को अमेरिका के युद्धपोत USS Iwo Jiwa पर रखा गया है. उन्हें काराकास से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है.

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर तब तक कब्जा रखेगा, जब तक वह सत्ता का सुरक्षित और सही तरीके से ट्रांजिशन न हो जाए. ट्रंप ने अपनी सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्त स्पीड, पावर और काबिलियत से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. वेनेजुएला की सेना हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई.

ट्रंप ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में कोई US सैनिक नहीं मारा गया और न ही कोई अपना सामान खोया. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से US ने समुद्र के रास्ते आने वाले 97% ड्रग्स को खत्म कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि ड्रग्स ले जाने वाली हर नाव औसतन 25,000 लोगों को मारती थी.

