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धरती फटी, इमारतें गिरीं, मिनटों में मलबे में बदले शहर! वेनेजुएला भूकंप की पूरी टाइमलाइन

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वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

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धरती फटी, इमारतें गिरीं, मिनटों में मलबे में बदले शहर! वेनेजुएला भूकंप की पूरी टाइमलाइन

वेनेजुएला की राजधानी कराकास समेत कई राज्यों में लगातार दो शक्तिशाली झटकों के कारण बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जिसके मलबे में हजारों लोगों के दबे होने की आशंका है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 25, 2026, 11:47 AM IST

धरती फटी, इमारतें गिरीं, मिनटों में मलबे में बदले शहर! वेनेजुएला भूकंप की पूरी टाइमलाइन

वेनेजुएला में भूकंप (Image Source- Social Media)

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लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए लगातार दो भीषण भूकंपों ने भयंकर तबाही मचाई है. भारतीय समय के मुताबिक, 24 जून 2026 की रात करीब 3:34 बजे वहां पहला झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 से 7.2 के बीच थी. इसका केंद्र राजधानी कराकास से करीब 160 किलोमीटर दूर मोरोन और सैन फेलिपे के पास था. अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि ठीक एक मिनट बाद, यानी 3:35 बजे 7.5 तीव्रता का दूसरा और भी जोरदार झटका आया, जिसने मोंटाल्बान इलाके को हिलाकर रख दिया. 

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेनेजुएला के पिछले 100 सालों के इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप है. वैज्ञानिकों के शुरुआती अनुमान डराने वाले हैं, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि मलबे में दबे होने और तबाही के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10 हजार से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकता है. हालांकि, अभी वहां की सरकार ने आधिकारिक तौर पर मौतों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है. 

ताश के पत्तों की तरह ढह गईं बहुमंजिला इमारतें

इस प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद प्यूर्तो रिको, वर्जिन द्वीप समूह और अरूबा जैसे तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसे करीब एक घंटे बाद राहत की स्थिति देखकर हटा लिया गया. लेकिन राजधानी कराकास के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं. वहां के अल्तामिरा और चाकाओ जैसे रिहायशी इलाकों में कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं. राहत और बचाव दल काम में जुटे हैं. अच्छी बात यह रही कि चाकाओ इलाके से मलबे को हटाकर कम से कम 18 लोगों को सुरक्षित जिंदा निकाल लिया गया है. इसके अलावा, फाल्कन राज्य में भी भारी नुकसान हुआ है, जहां 22 लोग जख्मी हैं और 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं. 

वेनेजुएला भूकंप की टाइमलाइन

  • पहला शक्तिशाली झटका, तीव्रता- 7.2

  • समय- भारतीय समय के मुताबिक 24 जून 2026, रात 3:34 बजे 

  • वेनेजुएला में पहला जोरदार भूकंप आया.

  • इसका केंद्र देश की राजधानी कराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में मोरोन और सैन फेलिपे क्षेत्र के पास जमीन के नीचे था

  • दूसरा और अधिक विनाशकारी झटका तीव्रता- 7.5

  • समय- भारतीय समय के मुताबिक 24 जून 2026, रात 3:35 बजे 

  • पहले झटके के कुछ ही सेकंड बाद उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली दूसरा भूकंप आया.

  • इसका केंद्र कराकास से करीब 100 मील (160 किमी) पश्चिम में स्थित मोंटाल्बान क्षेत्र के पास दर्ज किया गया.

देश में आपातकाल की घोषणा

हालात की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश को संबोधित किया है. उन्होंने साफ किया कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगने की तैयारी की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर माइकेतिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है और स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं. राहत की बात बस इतनी है कि देश के मुख्य तेल और ऊर्जा प्लांट सुरक्षित बताए जा रहे हैं. 

वेनेजुएला में क्यों आते हैं इतने भूकंप?

भूवैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वह हमेशा खतरे की जद में रहता है. यह देश धरती के भीतर मौजूद दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स, 'कैरिबियन प्लेट' और 'दक्षिण अमेरिकी प्लेट', के जोड़ पर बसा है. इन प्लेट्स में होने वाली हलचल के कारण यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं. 

इतिहास के कुछ बड़े झटके

अगर इतिहास पर नजर डालें, तो वेनेजुएला ने पहले भी ऐसी आपदाएं झेली हैं-

  • साल 1812- आजादी की लड़ाई के दौरान कराकास में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 30 हजार लोग मारे गए थे. इसे देश का सबसे काला दौर माना जाता है.
  • साल 1967- कराकास में 6.3 तीव्रता के भूकंप ने कई बड़ी इमारतें गिरा दी थीं और 300 के करीब लोग मारे गए थे. इसके बाद ही देश में मकान बनाने के नियमों को कड़ा किया गया था.
  • साल 2018- यहां 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन उसका केंद्र समुद्र में होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था.

फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर टिकी हैं और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए दुआएं और प्रयास जारी हैं.
 

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