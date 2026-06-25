Venezuela Earthquake: कुछ ही मिनटों में दो भूकंप के झटकों से कांपी धरती, मलबे में बदलीं इमारतें, हजारों लोगों की मौत

वेनेजुएला में तेज भूकंप ने के झटकों ने देश की राजधानी समेत कई इलाकों को हिला दिया है. इससे इमारतों से लेकर मकान और हवाई अड्डा तक प्रभावित हुआ है, जिसमें हजारों लोगों के मलबे में दबकर मौत की आशंका है. सोशल मीडिया पर वायलर हो वीडियो डरा देने वाले हैं.

दक्षिण अमेरिकी के देश वेनेजुएला में एक ही मिनट में दो बार भूकंप के भारी झटकों ने बड़ी तबाही मचा दी. यहां बड़ी इमारतें जमीदोज हो गई. देश के राजधानी काराकस से लेकर अलग अलग शहरों में चिखपुकार मच गई. भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि पलक झपकते ही सैकड़ों इमारतें गिर गई, जिसमें दबकर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भूकंप में 10 हजार से भी ज्यादा लोगों के मरने की संभावना जताई है. शुरुआती रिपोर्टों के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि असली नुकसान का पता आने में अभी समय लग सकता है।

एक के बाद एक दो झटकों ने बढ़ाई चिंता

रॉयर्ट्स के अनुसार, बुधवार देर रात पश्चिमी वेनेजुएला के पास पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता भूकंप के तेज झटके आये. दोनों झटकों के बीच सिर्फ कुछ मिनटों से भी कम अंतर था, जिसके चलते लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. विशेषज्ञों का मानना है कि जब बड़े भूकंप लगातार आते हैं तो इमारतों पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में पहली बार में बची ​चीजें भी दूसरे झटके में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं.

सिर्फ इमारतें नहीं, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित

भूकंप का असर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहता. यह बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क, अस्पताल और परिवहन जैसी जरूरी सेवाएं को भी बुरी तरह से प्रभावित कर देता है. वेनेजुएला की राजधानी काराकस और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता अब आफ्टरशॉक्स यानी बाद के झटकों की है. कई परिवारों ने एहतियातन घरों के बाहर या खुले स्थानों पर रात बिताई है. चारों तरफ चिखपुकार और अफरातफर का माहौल बना हुआ है.

एयरपोर्ट से लेकर दफ्तरों तक अफरातफरी

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग घबराहट के बीच सुरक्षित स्थानों की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं. बड़ी इमारतें जमीन पर आ गई हैं. कुछ जगहों पर इमारतों से मलबा गिरने और दीवारों में दरारें दिख रही हैं. ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को होती है, क्योंकि अचानक निकासी और सुरक्षित स्थान तक पहुंचना उनके लिए चुनौती बन जाता है.