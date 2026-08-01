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कौन है उजैर बलोच का भाई जुबैर जिस पर कराची में हुआ अटैक? अज्ञात हमलावर ने गोलियों से भूना

Zubair Baloch News: गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 01, 2026, 02:54 PM IST

कौन है उजैर बलोच का भाई जुबैर जिस पर कराची में हुआ अटैक? अज्ञात हमलावर ने गोलियों से भूना

उजैर बलोच और जुबैर बलोच (Image Source- Social Media)

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  • जुबैर बलोच पर लियारी इलाके में उसके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की
  • कराची के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है
  • जुबैर 2012 के संगीन मामलों में जनवरी 2025 में जेल से रिहा हुआ था
  •  जुबैर ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा था

पाकिस्तान का कराची शहर और वहां का बदनाम इलाका लियारी एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है. कराची के कुख्यात गैंगस्टर और पूर्व गैंग लीडर उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. 

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घर के बाहर बैठे जुबैर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

इस वारदात ने कराची में एक बार फिर पुराने गैंगवार और हिंसा के दौर के लौटने की आशंका पैदा कर दी है. साउथ कराची के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद असद रजा के मुताबिक, 40 वर्षीय जुबैर बलोच अपने इलाके सिंगू लेन में घर के बाहर बैठा हुआ था. तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने उस पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं और मौके से फरार हो गए.

इस हमले में जुबैर के सीने और पेट में कई गोलियां लगी हैं. गंभीर हालत में उसे कराची के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आकर वहां से गुजर रहे दो आम नागरिक भी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है. चकीवारा थाना पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

कौन है जुबैर बलोच?

जुबैर बलोच कराची के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टरों में शुमार उजैर बलोच का भाई है. जुबैर का भी अपना एक आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जुबैर को 2012 में संगीन अपराधों के 7 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था. वह लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जनवरी 2025 में ही रिहा हुआ था.

द डॉन के अनुसार, जेल से छूटने के कुछ महीनों बाद जुबैर ने एक राजनीतिक पार्टी जॉइन कर ली थी और अपने इलाके में उस पार्टी के झंडे भी लगाए थे. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि यह हमला उसकी पुरानी आपराधिक रंजिश का नतीजा है या फिर किसी नए विवाद के चलते इसे अंजाम दिया गया है.

कौन है खूंखार गैंगस्टर उजैर बलोच?

जुबैर पर हुए इस हमले ने उसके भाई उजैर बलोच के काले कारनामों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. उजैर बलोच कभी कराची के लियारी इलाके का बेताज बादशाह माना जाता था, जिसका अपना एक प्रशासन चलता था. उस पर हत्या, जबरन वसूली, पुलिस मुठभेड़ और विस्फोटक रखने के दर्जनों मामले दर्ज हैं. 

12 साल की हुई थी सजा

अप्रैल 2020 में एक मिलिट्री कोर्ट ने उजैर बलोच को जासूसी और देशविरोधी गतिविधियों के आरोप में दोषी ठहराते हुए 12 साल जेल की सजा सुनाई थी. मार्च 2026 में ही एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 2012 में पुलिस टीम पर हमले और हत्या के प्रयास से जुड़े 7 मामलों में उसकी जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था.

क्या लियारी में फिर लौटेगा खूनी गैंगवार?

इस हमले के बाद लियारी के निवासियों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों के बीच ऐसी अफवाहें भी चल रही हैं कि कराची में पुलिस ऑपरेशन के डर से जो गैंगस्टर दुबई और ईरान भाग गए थे, वे अब वापस लौटने लगे हैं. लोगों को डर सता रहा है कि क्या लियारी एक बार फिर उसी खूनी गैंगवार, वसूली और दहशत के दौर में लौटने जा रहा है, जिसे खत्म करने में सुरक्षा एजेंसियों को सालों लग गए थे.

ये भी पढ़ें- क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देने पर मिलती है सजा? जानिए क्या कहता है कानून

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