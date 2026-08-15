क्या सच में नाविकों ने समुद्र में लगाई छलांग? यूएसएस अब्राहम लिंकन की रिकॉर्ड तैनाती पर उठे सावाल, ट्रंप ने कही ये बात

करीब 9 महीने से समुद्र में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के चालक दल के मानसिक स्वास्थ्य और जहाज की सुविधाओं को लेकर अमेरिका में चिंता बढ़ गई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इन चिंताओं के बीच जहाज की तैनाती को लेकर विवादित बयान दिया है.

विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन करीब 9 महीने से बिना किसी बड़े ठहराव के समुद्र में तैनात है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जहाज की तैनाती उनके अनुसार अभी लगभग पर्याप्त लंबी नहीं हुई है.

जहाज पर तैनात लगभग 5,000 सैन्यकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर परिवारों ने चिंता जताई है.

ऐसी अपुष्ट रिपोर्टें सामने आई हैं कि कुछ नाविकों ने खराब मानसिक स्थिति के कारण समुद्र में छलांग लगाने की कोशिश की.



Trump On USS Abraham Lincoln: अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की असाधारण रूप से लंबी तैनाती अब अमेरिकी प्रशासन और रक्षा विभाग के लिए गले की फांस बनती जा रही है. करीब नौ महीने से समुद्र में मौजूद इस युद्धपोत के चालक दल की मानसिक सेहत और जहाज पर घटती सुविधाओं को लेकर परिवारों और सांसदों ने गंभीर चिंता जताई है.

ट्रंप ने बयान में क्या कहा?

इन चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अगस्त को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से इस जहाज की तैनाती अभी लगभग पर्याप्त लंबी नहीं हुई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही इस जहाज की जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को मध्य पूर्व भेजा जाएगा ताकि लिंकन को वापस बुलाया जा सके.

क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बिगड़ रहे हैंं नाविकों स्वास्थ्य?

मानसिक स्वास्थ्य और सुविधाओं का संकट यूएसएस अब्राहम लिंकन वर्तमान में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के समर्थन में मध्य पूर्व में तैनात है, जिसमें लगभग 5,000 सैन्यकर्मी सवार हैं. रिपोर्टों के अनुसार, जहाज पर लंबे समय तक बंदरगाह पर ठहराव न मिलने के कारण कुछ नाविकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है.

कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक दावा किया गया है कि कुछ नाविकों ने हताशा में समुद्र में छलांग लगाने की कोशिश की है, हालांकि नौसेना ने आधिकारिक तौर पर आत्महत्या की पुष्टि नहीं की है.

सांसदों ने मांगा जवाब

सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इस मामले में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और कार्यवाहक नौसेना सचिव से कड़े सवाल पूछे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तीन पन्नों की एक चिट्ठी साझा की, जिसमें जहाज पर आपूर्ति की कमी, प्लंबिंग की समस्याओं और नौसैनिकों की मानसिक सेहत को लेकर छह महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं. सीनेटर ने विभाग की भविष्य की रणनीति और आगामी ऑपरेशन्स को लेकर नौसेना की तैयारियों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है.

रक्षा विभाग ने फिलहाल स्थिति को लेकर कहा है कि कुछ रिपोर्टों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन सांसदों और परिवारों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. जिससे मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

