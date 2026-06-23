FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान युद्ध से खाली हुआ अमेरिका का हथियार भंडार! मीटिंग बुलाएंगे ट्रंप, क्यों कर रहे मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात?

ईरान युद्ध से खाली हुआ अमेरिका का हथियार भंडार! मीटिंग बुलाएंगे ट्रंप, क्यों कर रहे मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात?

राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित हुए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिया अवॉर्ड

राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित हुए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिया अवॉर्ड

Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईरान युद्ध से खाली हुआ अमेरिका का हथियार भंडार! मीटिंग बुलाएंगे ट्रंप, क्यों कर रहे मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात?

ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिका हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ. इस युद्ध के लिए अमेरिका को अपने कुछ अहम सिस्टम दूसरे देशों से पश्चिम एशिया में लाने पड़े. अब ट्रंप प्रशासन हथियार भंडार को लेकर चिंतित है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 23, 2026, 09:37 PM IST

ईरान युद्ध से खाली हुआ अमेरिका का हथियार भंडार! मीटिंग बुलाएंगे ट्रंप, क्यों कर रहे मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात?

ट्रंप प्रशासन हथियार भंडार को लेकर चिंतित है. (फोटो- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका तेजी से बढ़ाना चाहता है डिफेंस प्रोडक्शन.
  • ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को डिफेंस प्रोडक्शन में शामिल किया जा सकता है.
  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की बैठक बुलाने वाले हैं.

ईरान से युद्ध अमेरिका को काफी महंगा पड़ा है. इस युद्ध के कारण अमेरिका के हथियारों का भंडार में भारी कमी आई है. स्थिति को चिंताजनक माना जा रहा है क्योंकि व्हाइट हाउस इस हफ्ते  बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की एक मीटिंग बुलाने वाला है. ये बैठक मिलिट्री स्टॉकपाइल की घटती मात्रा को लेकर की जा रही है.  ट्रंप प्रशासन अमेरिकी हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशें अब तेज कर है. खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक के मुद्दे की पुष्टि की है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में अहम हथियार प्रणालियों का प्रोडक्शन बढ़ाने और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी. सोमवार, 22 जून को इस बारे में व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन  हथियारों, खासकर मिसाइल सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रयास कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि हम हथियारों के लिए वास्तव में एक बड़े और मजबूत आर्थिक प्रयास में लगे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को डिफेंस प्रोडक्शन में शामिल किया जा सकता है. उन्होंने खास तौर पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके पास हथियारों का पर्याप्त भंडार बना रहे. 

ईरान युद्ध से अमेरिका को कितना नुकसान?

बीबीसी ने 1 जून को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है. इसमें कहा गया है कि ईरान के हमले सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए हमलों से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर हुए हैं. ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के कई अहम ठिकानों को निशाना बना कर अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और रडार को नष्ट कर लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया. BBC Verify ने बताया है कि ये ठिकाने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में हैं. 

एनडीटीवी के एक आकलन में दावा किया गया है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने हर दिन 890 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर के बीच खर्च किया. ईरान युद्ध सिर्फ अमेरिका को ही महंगा नहीं पड़ा. ऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में आम लोगों और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर कम से कम 60 बिलियन डॉलर खर्च करना होगा. कंसल्टेंट कंपनी रिस्टैड के मुताबिक, इसमें से 50 बिलियन डॉलर तो सिर्फ तेल और गैस सुविधाओं को ठीक करने में ही लगेंगे. 

पैट्रियट की घटती संख्या से चिंता में अमेरिका

अमेरिका को पैसे की बर्बादी से ज्यादा चिंता  हथियारों की घटती संख्या से है. इस युद्ध के दौरान खाड़ी और अरब देशों में तैनात अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसना हुआ. सबसे ज्यादा बर्बादी पैट्रियट मिसाइलों की हुई है. लगभग 4 मिलियन डॉलर कीमत वाली ये मिसाइलें ड्रोन हमलों से निपटने के लिए इस्तेमाल की गईं. इससे पश्चिम एशिया में मौजूद इनका पूरा भंडार लगभग समाप्त हो गया है. अब अमेरिका चाहता है कि पैट्रियट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह के संकट का सामना न करना पड़े.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement