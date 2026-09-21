अलास्का के पास चीनी जहाजों की हलचल... अमेरिका की क्यों बढ़ी चिंता, जानिए क्या है 'पोलर सिल्क रोड' का सच?

अमेरिकी तटरक्षक बल अलास्का और बेरिंग जलडमरूमध्य के पास चीन के शोध जहाजों की बढ़ती मौजूदगी पर कड़ी नजर रख रहा है. इस खबर के आते ही अमेंरिकी सुरक्षा तंत्र में खलबली मच गई है.

अमेरिका अलास्का के तटीय इलाकों में चीन के शोध जहाजों की बढ़ती मौजूदगी पर पैनी नजर रख रहा है.

वर्ष 2026 में अब तक 4 चीनी जहाजों ने अलास्का, एल्यूशियन द्वीप समूह, बेरिंग जलडमरूमध्य और उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्रों में गतिविधियां चलाई हैं.

खुद को 'नियर-आर्कटिक' देश बताने वाला चीन इस क्षेत्र में 'पोलर सिल्क रोड' का निर्माण करना चाहता है .

Chinese Vessels Alaska: अलास्का के समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. अमेरिकी कोस्ट गार्ड बल के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के अनुसार, अमेरिका अपने देश की सुरक्षा के लिए आर्कटिक क्षेत्र में चीन की हर हरकत पर बेहद बारीकी से नजर रख रहा है। चीनी शोध जहाज अलास्का के तटों के करीब बेरिंग जलडमरूमध्य के आसपास के क्षेत्रों में गश्त और अध्ययन कर रहे हैं।

अलास्का और आर्कटिक क्षेत्र में चीन के कितने जहाज एक्टिव हैं?

अमेरिकी तटरक्षक बल के आर्कटिक जिले के कमांडर रियर एडमिरल बॉब लिटिल ने ओस्लो में आयोजित एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान बताया कि साल 2026 में अब तक चीन के 4 रिसर्च जहाजों ने अमेरिकी आर्कटिक तटीय इलाकों में अपनी गतिविधियां चलाई हैं, जबकि साल 2025 में ऐसे कुल 5 चीनी जहाज देखे गए थे। ये चीनी जहाज अमेरिकी राज्य अलास्का के तटीय समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरे हैं, जिनमें एल्यूशियन द्वीप समूह, बेरिंग जलडमरूमध्य और सुदूर उत्तर में स्थित उत्तरी ध्रुव तक के इलाके शामिल हैं।

क्या चीनी जहाजों ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया?

अमेरिकी तटरक्षक बल के अधिकारियों ने बताया कि हालांकि ये चीनी जहाज अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ही मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने चैनलों के माध्यम से अपनी मौजूदगी की जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी. जब अमेरिकी बलों द्वारा इन जहाजों से संपर्क किया गया और उनके आने का कारण पूछा गया, तो चीनी क्रू ने पारंपरिक जवाब दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में केवल वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं.

रियर एडमिरल बॉब लिटिल के अनुसार, अमेरिका की चिंता तब बढ़ जाती है जब ये चीनी जहाज़ अमेरिकी संप्रभुता के तहत आने वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) और उसके विस्तारित समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब या उसके अंदर घुसकर काम कर रहे हैं.

चीन की इन समुद्री गतिविधियों से अमेरिका को क्या खतरा है ?

अमेरिका ने चीनी रिसर्च जहाजों की इन गतिविधियों को लेकर दो मुख्य चिंताएंं जताई हैं, जिनमें पहली चिंता यह है कि चीन अमेरिकी अधिकार क्षेत्र वाले समुद्र की तलहटी में छिपे कीमती खनिज संसाधनों को ढूंढने और उनका दोहन करने के लिए यह वैज्ञानिक शोध कर रहा है।

वहीं दूसरी बड़ी सुरक्षा चिंता यह है कि ये जहाज वैज्ञानिक काम की आड़ में ऐसी जासूसी या सामरिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो चीनी सेना को भविष्य के लिए रणनीतिक या सैन्य बढ़त दिला सकती हैं या अमेरिकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकती हैं।

चीन का 'पोलर सिल्क रोड' क्या है?

चीन खुद को आधिकारिक तौर पर आर्कटिक के करीब का देश बताता है और इस ध्रुवीय क्षेत्र में अपना 'पोलर सिल्क रोड' प्रोजेक्ट विकसित करना चाहता है, जिसके तहत हाल के सालों में उसने यहां कभी अकेले तो कभी रूस के साथ मिलकर अपनी गश्त और मौजूदगी को काफी बढ़ाया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल लिटिल ने नॉर्वे यात्रा के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ बाल्टिक सागर और बैरेंट्स सागर में रूसी रिसर्च जहाजों की इसी तरह की संदिग्ध 'हाइब्रिड' गतिविधियों पर भी चर्चा की.

अमेरिका के पश्चिमी हिस्से का पड़ोसी होने के कारण रूस और चीन की यह बढ़ती ध्रुवीय सक्रियता अमेरिका के सुरक्षा के लिए चिंता का मुद्दा बन गई है, हालांकि रूस ऐसे जहाजों के जरिए किसी भी अवैध गतिविधि या अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने के दावों से साफ इनकार करता है।