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दुनिया

समंदर में छिड़ेगी जंग तो एशिया बनेगा अमेरिकी ढाल! जापान, कोरिया और फिलीपींस कैसे बने लाइफलाइन?

अमेरिकी नौसेना अपने जंगी जहाजों की मरम्मत के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में एशियाई शिपयार्ड्स का सहारा ले रही है. जानिए चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इसका रणनीतिक महत्व.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 06, 2026, 05:02 PM IST

समंदर में छिड़ेगी जंग तो एशिया बनेगा अमेरिकी ढाल! जापान, कोरिया और फिलीपींस कैसे बने लाइफलाइन?

अमेरिका बढ़ा रहा है एशिया में अपना दबदबा, AI Photo

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  • जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में अमेरिकी जहाजों की मरम्मत की जा रही है.
  • अमेरिका अपने घरेलू जहाज के निर्माण क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए एशिया के शिपयार्ड्स का लाभ उठा रहा है.
  • चीन की जहाज निर्माण क्षमता के मुकाबले अमेरिका इस क्षेत्रीय रिपेयर नेटवर्क के सहारे हिंद-प्रशांत में अपनी युद्ध क्षमता को बरकरार रख रहा है.
     

US Warships Repair Indo-Pacific: क्या आपने कभी सोचा है कि जब समंदर के बीचों-बीच किसी महाशक्ति का सबसे खतरनाक जंगी जहाज अचानक बंद हो जाए, तो क्या होता है? हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिकी नौसेना के एक बेहद आधुनिक विध्वंसक जहाज के साथ. लेकिन इस घटना ने दुनिया के सामने एक ऐसी रणनीतिक तस्वीर साफ कर दी है, जो आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा और समुद्री संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है.

दरअसल, अमेरिकी नौसेना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए अब तेजी से एशियाई देशों के शिपयार्ड्स पर निर्भर होती जा रही है. जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों के निजी और सरकारी शिपयार्ड्स अब अमेरिकी युद्धपोतों के लिए नए 'रिपेयर हब' बन चुके हैं. 

क्या है पूरा मामला?

जुलाई में दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी नौसेना के आर्ले बर्क-क्लास डिस्ट्रॉयर 'यूएसएस बेनफोल्ड' की बिजली अचानक गुल हो गई. बीच समंदर में इंजन ठप होने के बाद, इस विशालकाय युद्धपोत को खींचकर फिलीपींस के सुबिक बे लाया गया. यहां 'एगिला सुबिक शिपयार्ड' में सिर्फ 10 दिनों के भीतर इसकी आपातकालीन मरम्मत की गई और यह दोबारा समंदर में अपनी ड्यूटी पर लौट आया. 

यह घटना कोई साधारण तकनीकी खराबी और उसकी मरम्मत का सामान्य मामला नहीं थी. विशेषज्ञों के अनुसार, यह इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे अमेरिका अपनी मुख्य भूमि से हजारों मील दूर, संभावित संघर्ष क्षेत्रों के करीब अपने जहाजों को तुरंत ठीक करने का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसका है दबदबा?

इस समय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. चीन इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक ताकत का तेजी से विस्तार कर रहा है. आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक जहाज निर्माण क्षमता का आधा से अधिक हिस्सा अकेले चीन के पास है. इसके मुकाबले, अमेरिका की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता में गिरावट और कमजोरियां देखी जा रही हैं.

इस अंतर को पाटने के लिए अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली है. वह अपने जहाजों को वापस अमेरिका भेजने के बजाय एशिया के मित्र देशों के अत्यधिक आधुनिक और कुशल शिपयार्ड्स में ही उनका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) करा रहा है. इससे अमेरिकी जहाजों को वापस लौटने में लगने वाले हफ्तों या महीनों का समय बच जाता है और वे हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते हैं.

एशिया के किन देशों में फैला अमेरिका का रिपेयर नेटवर्क?

अमेरिका का सैन्य और नौसैनिक रिपेयर नेटवर्क एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों में फैला हुआ है, जिसके तहत पेंटागन वहां सैन्य जहाजों, विमानों और बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत (MRO) के लिए हब बना रहा है: 

जापान: जापान के पास इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की मरम्मत का सबसे स्थापित बुनियादी ढांचा है. योकोसुका में 'यूएस नेवल शिप रिपेयर फैसिलिटी एंड जापान रीजनल मेंटेनेंस सेंटर' काम कर रहा है, जिसकी शाखाएं सासेबो और सिंगापुर में भी हैं. इसके अलावा, जापान के निजी शिपयार्ड्स भी इस काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. 

उदाहरण के लिए, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के योकोहामा यार्ड ने 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 'यूएसएस मिलियस' की मरम्मत की थी. पिछले साल, MHI ने 'यूएसएनएस मिगुएल कीथ' के नियमित ओवरहॉल का अनुबंध भी हासिल किया. सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज मरीन एंड इंजीनियरिंग, सासेबो हैवी इंडस्ट्रीज और जापान मरीन यूनाइटेड जैसी अन्य कंपनियां भी अमेरिकी जहाजों की सेवा कर रही हैं.

फिलीपींस: फिलीपींस के पास भले ही जापान या दक्षिण कोरिया जैसी भारी औद्योगिक क्षमता न हो, लेकिन दक्षिण चीन सागर के ठीक बगल में होने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है. न्यूयॉर्क की 'सेर्बेरस कैपिटल मैनेजमेंट' के स्वामित्व वाले 'एगिला सुबिक शिपयार्ड' में 500 मीटर का विशाल डॉक है. यह रक्षा ठेकेदार V2X के जरिए अमेरिकी नौसैनिक अभियानों को सीधा सपोर्ट प्रदान कर रहा है.

दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया हाल के समय में अमेरिका के लिए एक प्रमुख एमआरओ (MRO) भागीदार बनकर उभरा है. जुलाई 2024 में, 'हनवा ओशन' और 'एचडी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज' अमेरिकी नौसेना के मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट (MSRA) को हासिल करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई शिपयार्ड बने. हनवा ने 2025 में दक्षिण कोरिया का पहला अमेरिकी नौसेना एमआरओ प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसके तहत उन्होंने 'यूएसएनएस वॉली शिरा' और बाद में 'यूएसएनएस युकोन' पर काम किया. 

ऑस्ट्रेलिया:  हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी सैन्य प्रणालियों और जहाजों के लिए रिपेयर हब विकसित कर रहा है। 

इसके बाद एचडी हुंडई ने 'यूएसएनएस एलन शेफर्ड' के ओवरहॉल का प्रोजेक्ट हासिल किया. अब 'एचजे हैवी इंडस्ट्रीज' और 'एसके ओशनप्लांट' भी इस नेटवर्क में शामिल हो गए हैं, जबकि 'सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज' सर्टिफिकेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है.

अमेरिकी कानून इसको लेकर क्या कहता है?

शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिकी सेना अपने जहाजों की मरम्मत विदेशों में करा सकती है? इसके लिए कानून क्या कहता है? वास्तव में, अमेरिकी कानून के तहत यह अनिवार्य है कि उनके सभी प्रमुख युद्धपोतों का निर्माण देश के भीतर ही किया जाए. हालांकि, कानून में यह लचीलापन है कि विदेशी शिपयार्ड्स कुछ खास तरह के मरम्मत और रखरखाव के काम कर सकते हैं, विशेष रूप से उन जहाजों के लिए जो पहले से ही विदेशों में तैनात हैं. इसी कानूनी प्रावधान का फायदा उठाकर अमेरिका एशिया में अपना नेटवर्क फैला रहा है.

अमेरिका नौसेना के लिए क्या इसका महत्व?

थिंक टैंक 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' (CSIS) के अनुसार, इसका सीधा सामरिक लाभ यह है कि संभावित संघर्ष क्षेत्रों के करीब जहाजों की मरम्मत की सुविधा होने से अमेरिका युद्ध या तनाव की स्थिति में भी अपने जहाजों की तैनाती को लंबे समय तक बनाए रख सकता है. जहाजों को वापस मुख्य अमेरिकी भूमि पर भेजने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है.

जब चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी जहाज निर्माण क्षमता मौजूद है, तब मित्र देशों के साथ मिलकर बनाया गया यह रिपेयर नेटवर्क अमेरिकी नौसेना को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हर समय चुस्त और मुस्तैद रखने का सबसे प्रभावी जरिया बन गया है.
 

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