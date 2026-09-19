ईरान युद्ध से खाली हुए अमेरिकी हथियार भंडार; सहयोगियों को 5 साल देरी से मिलेगी डिलीवरी, किन देशों पर पड़ेगा असर?

अमेरिका ने ईरान युद्ध में घटते अपने सैन्य भंडार को भरने के लिए यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों को हथियारों की डिलीवरी में 5 साल तक की देरी की चेतावनी दी है.

अमेरिका ने अपने सहयोगियों को चेतावनी दी है कि हथियारों की डिलीवरी में 5 साल तक की देरी हो सकती है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अभियानों में 1,500 से अधिक पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो चुके हैं.

जापान के तोमाहॉक मिसाइल डिलीवरी शेड्यूल को 2 साल के लिए टाल दिया गया है.



US Arms Delivery Delays: अमेरिका ने अपने मित्र देशों को चेतावनी जारी की है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में घटते अपने घरेलू सैन्य भंडारों को फिर से भरने की प्रक्रिया के चलते हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में 5 साल तक की देरी हो सकती है. फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू होने के तुरंत बाद से ही अमेरिकी रक्षा उपकरणों पर निर्भर कई पूर्वी यूरोपीय देशों को आपूर्ति में देरी का सामना करना पड़ रहा है.

इस देरी ने यूरोपीय देशों की उन चिंताओं को बढ़ा दिया है, जो आगामी सर्दियों में रूस द्वारा किए जाने वाले संभावित हवाई हमलों से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने में लगे हुए थे.

ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी हथियारों और मिसाइलों का कितना नुकसान हुआ है?

मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी उन्नत पेट्रियट मिसाइल किस्मों के परिचालन सूची का आधे से अधिक हिस्सा, अपने Tomahawk क्रूज़ मिसाइल भंडार का एक-तिहाई हिस्सा और THAAD इंटरसेप्टर का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर दिया है. रिपोर्टों के अनुसार,मिडिल ईस्ट में 1,500 से अधिक पेट्रियट इंटरसेप्टर खपत होने के बाद अमेरिका के पास कुल इन्वेंट्री 1,700 यूनिट से भी कम बची है. इस भारी खपत के कारण आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (ATACMS) और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल (PrSM) जैसे लंबी दूरी के हथियारों पर भी प्रभाव पड़ा है.

किन देशों पर पर मंडराया हथियार संकट ?

इस हथियार संकट का सीधा असर अमेरिका के प्रमुख वैश्विक सहयोगियों पर देखा जा रहा है. जर्मनी द्वारा अनुरोध किए गए तोमाहॉक क्रूज़ मिसाइलों और टायफॉन लॉन्चर्स की डिलीवरी प्रभावित हुई है. वहीं, अप्रैल में वाशिंगटन ने जापान को सूचित किया था कि उसके तोमाहॉक मिसाइल सिस्टम की तय डिलीवरी को 2 साल के लिए टाल दिया गया है.

इसके अलावा,मिडिल ईस्ट में अभियानों को बनाए रखने के लिए पेंटागन ने इंडो-पैसिफिक कमान से सैकड़ों इंटरसेप्टर, नौसैनिक विध्वंसक, एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और तोमाहॉक स्टॉक को हटाकरमिडिल ईस्टमें तैनात कर दिया है, जिससे दक्षिण कोरिया और जापान में तैनात अमेरिकी क्षेत्रीय संपत्तियों में कमी आई है.

पेंटागन की उत्पादन रणनीति और यूरोपीय संघ का अगला कदम क्या है?

युद्ध के शुरुआती महीनों में भारी मात्रा में हथियारों के इस्तेमाल से अमेरिका के सुरक्षित सैन्य भंडार में कमी आ गई है और उसके कारखानों में हथियार बनाने की सीमित क्षमता की पोल खुल गई है; इसके जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री स्टीव फेनबर्ग ने बड़ी हथियार कंपनियों को 21 दिनों के भीतर उत्पादन बढ़ाने का प्लान देने का आदेश दिया है.

दूसरी ओर, यूरोपीय नेता न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर यूक्रेन को और अधिक पेट्रियट मिसाइलें दिलाने की सिफारिश करने वाले हैं, जबकि यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारी हथियार बनाने का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं ताकि यूरोप की कंपनियां खुद अपने ही देशों में इन मिसाइलों को बनाकर यूक्रेन की मदद कर सकें.