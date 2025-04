अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सुबह अपने परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चार दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं. उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, और तीन बच्चे – इवान, विवेक और मीराबेल भी होंगे. यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी और इसे भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

वेंस के आगमन से पहले दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने पालम एयरपोर्ट, चाणक्यपुरी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है. साथ ही, यातायात व्यवस्था भी सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है. एयरपोर्ट और प्रमुख स्थानों पर वेंस के स्वागत में होर्डिंग्स लगाए गए हैं.

#WATCH | Delhi: Hoardings of US Vice President JD Vance, put up near Palam airport and Chanakyapuri area, ahead of his arrival on 21st April



US Vice President JD Vance will be on his first official visit to India from 21 to 24 April. He will be accompanied by Second Lady Usha… pic.twitter.com/9G9fmsEYbr