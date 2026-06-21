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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा- 'भारत और पाकिस्तान के दो लोग मेरे फेवरेट', एक आसिम मुनीर, दूसरे...

जेडी वेंस ने कहा कि पिछले तीन महीनों में उन्होंने आसिम मुनीर से किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बात की है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में बात कही.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 21, 2026, 11:17 PM IST

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा- 'भारत और पाकिस्तान के दो लोग मेरे फेवरेट', एक आसिम मुनीर, दूसरे...

ईरान से वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं जेडी वेंस. ( फाइल फोटो- ANI)

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  • अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान काफी वायरल हो रहा है.
  • पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बताया फेवरेट.
  • जेडी वेंस ने पत्नी उषा वेंस को बताया फेवरेट भारतीय.

स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी जिंदगी के दो सबसे पसंदीदा भारतीय और पाकिस्तानी व्यक्तियों के नाम बताए हैं. स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि मेरी जिंदगी में दो बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी.

जेडी वेंस ने कहा, "जब से इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमारा स्वागत किया है, तब से मैं अक्सर यह मजाक करता आया हूं कि मेरी जिंदगी में दो बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं. एक भारतीय और एक पाकिस्तानी. इनमें से भारतीय मेरी पत्नी (उषा वेंस) हैं और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं."

जेडी वेंस ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मौजूदगी में की. ये बातचीत तब हुई जब जेडी वेंस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से मिले. दरअसल पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल भी स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए हैं. 

जेडी वेंस ने कहा कि पिछले तीन महीनों में उन्होंने मुनीर से किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बात की है. मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी राजनेता जैसी सूझ-बूझ के बिना मैं यहां नहीं होता.  वे बेशक एक बेहतरीन सैन्य नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को एक बेहतरीन राजनयिक भी साबित किया है. 

ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि वाशिंगटन इस बात के लिए आभारी है कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे टकराव का राजनयिक समाधान मिल गया है. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित अंतरिम समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि अब यह देखना बाकी है कि अमेरिका और ईरान इस बिंदु से आगे क्या हासिल कर सकते हैं.

बातचीत के बारे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:09 बजे बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में बंद कमरे में बातचीत शुरू की. बैठक में कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी मध्यस्थों के तौर पर हिस्सा लिया. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालीबाफ इस बातचीत में ईरान की तरफ से शामिल हैं. 

माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत जारी रहेगी. लेकिन, ईरान को अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की मंजूरी मिल जाएगी. अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा है कि नर्जी मार्केट में ईरान की वापसी चल रही बातचीत के तुरंत नतीजों में से एक होगी.

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