ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला 'थैंक यू', आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक झटके में रुक गया प्रदर्शन

बीते कई दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं. तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास वजह से ईरान को धन्यवाद किया गया है.

बीते कई दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं. तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास वजह से ईरान को धन्यवाद किया गया है. दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक असामान्य कदम उठाते हुए ईरानी सरकार को उन सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को फांसी न देने के लिए धन्यवाद दिया हैं. इन्ही कैदियों के बारे में ट्रंप का कहना था कि ईरान इन्हें फांसी की सजा दे रहा है.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा

ट्रंप ने ‘व्हाइट हाउस’ में पत्रकारों से कहा, ‘‘ईरान ने 800 से अधिक लोगों की फांसी रद्द कर दी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इसे रद्द कर दिया.’’ इतना ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान में 800 से अधिक लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने इसके लिए “शुक्रिया” कहा. दरअसल ये तब हुआ जब कुछ दिनों पहले तक ये संकेत थे कि अगर ईरान ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं कीं तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है.

फिलहाल प्रदर्शन है शांत

बता दें कि ये प्रदर्शन फिलहाल शांत हो चुका है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सहायता के बारे में उनके शुरुआती संकेत ("मदद आ रही है") अभी भी लागू होते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "देखते हैं." उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि अरब या इजरायली अधिकारियों ने उन्हें प्रभावित किया था. ट्रंप ने जोर देकर कहा, "किसी ने मुझे राजी नहीं किया. मैंने खुद को राजी किया." हालांकि ट्रंप ने इस बयान को रद्द करने की पुष्टि के लिए अपने स्रोतों का उल्लेख नहीं किया, जिससे उनके बयानों के पीछे की खुफिया जानकारी पर सवाल उठते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से