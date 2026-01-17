FacebookTwitterYoutubeInstagram
IMDb पर छाई शाहरुख खान की 350 करोड़ी फिल्म, रिलीज से पहले ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, जान लें नाम

ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला 'थैंक यू', आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक झटके में रुक गया प्रदर्शन

ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

दुनिया

दुनिया

बीते कई दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं. तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास वजह से ईरान को धन्यवाद किया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 17, 2026, 08:55 AM IST

Donald Trump

बीते कई दिनों से ऐसी चर्चा हो रही है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं. तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास वजह से ईरान को धन्यवाद किया गया है. दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक असामान्य कदम उठाते हुए ईरानी सरकार को उन सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को फांसी न देने के लिए धन्यवाद दिया हैं. इन्ही कैदियों के बारे में ट्रंप का कहना था कि ईरान इन्हें फांसी की सजा दे रहा है. 

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा

ट्रंप ने ‘व्हाइट हाउस’ में पत्रकारों से कहा, ‘‘ईरान ने 800 से अधिक लोगों की फांसी रद्द कर दी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इसे रद्द कर दिया.’’ इतना ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि  ईरान में 800 से अधिक लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने इसके लिए “शुक्रिया” कहा. दरअसल ये तब हुआ जब कुछ दिनों पहले तक ये संकेत थे कि अगर ईरान ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान  बड़े पैमाने पर हत्याएं कीं तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है.

फिलहाल प्रदर्शन है शांत

बता दें कि ये प्रदर्शन फिलहाल शांत हो चुका है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सहायता के बारे में उनके शुरुआती संकेत ("मदद आ रही है") अभी भी लागू होते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "देखते हैं." उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि अरब या इजरायली अधिकारियों ने उन्हें प्रभावित किया था. ट्रंप ने जोर देकर कहा, "किसी ने मुझे राजी नहीं किया. मैंने खुद को राजी किया." हालांकि ट्रंप ने इस बयान को रद्द करने की पुष्टि के लिए अपने स्रोतों का उल्लेख नहीं किया, जिससे उनके बयानों के पीछे की खुफिया जानकारी पर सवाल उठते हैं.

