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चीनी जहाज पर हमला करने वाले थे अमेरिकी सैनिक! AI की गलती और झूठी खुफिया रिपोर्ट से कैसे छिड़ सकती थी जंग?

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चीनी जहाज पर हमला करने वाले थे अमेरिकी सैनिक! AI की गलती और झूठी खुफिया रिपोर्ट से कैसे छिड़ सकती थी जंग?

अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड पैसिफिक से जुड़े एक विश्लेषक ने जहाज में मौजूद सामान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था. इसने गलत रिपोर्ट बना दी.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 19, 2026, 06:09 PM IST

चीनी जहाज पर हमला करने वाले थे अमेरिकी सैनिक! AI की गलती और झूठी खुफिया रिपोर्ट से कैसे छिड़ सकती थी जंग?

2026 की शुरुआत में अमेरिका-चीन के बीच युद्ध की स्थिति बन गई थी. (AI इमेज)

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ईरान के साथ चल रहे तनाव और युद्ध के माहौल के बीच, 2026 की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच एक युद्ध शुरू होते-होते बचा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा तैयार की गई एक झूठी खुफिया रिपोर्ट के कारण ये स्थिति पैदा हुई थी. CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका को सूचना मिली थी कि एक चीनी जहाज परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े कुछ सामान लेकर ईरान की ओर जा रहा है. इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने चीनी पोत के रोकने और उसे कब्जे में लेने की तैयारी कर ली थी. 

क्या था पूरा मामला?

CNN ने अपनी रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि इस रिपोर्ट के सामने आते ही अमेरिकी सेना में हड़कंप मच गया. अमेरिका ने उस जहाज को रोकने के लिए सैन्य अभियान की तैयारी शुरू कर दी. हालात इतने गंभीर हो गए थे कि अमेरिकी सेना के हथियारबंद जवान उस चीनी जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे. अमेरिकी सेना के विमान हवा में उड़ान भर चुके थे और कार्रवाई के आदेश का इंतजार कर रहे थे.

कैसे टला संकट?

सैन्य कार्रवाई करने से कुछ समय पहले अधिकारियों ने खुफिया रिपोर्ट की दोबारा बारीकी से जांच की. पता चला कि वह पूरी रिपोर्ट AI चैटबॉट की मदद से तैयार की गई थी. इसमें जहाज के सामान की गलत पहचान की गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, हवाई स्थित अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड पैसिफिक से जुड़े एक विश्लेषक ने जहाज में मौजूद सामान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था.

चैटबॉट ने ओपन-सोर्स जानकारी और सरकार के पास मौजूद गोपनीय सिग्नल्स इंटेलिजेंस को आपस में मिलाकर एक गलत निष्कर्ष निकाल लिया. इसके बाद, विश्लेषक ने एक बार फिर AI का उपयोग करके उस गलत निष्कर्ष को एक मानक खुफिया रिपोर्ट के रूप में तैयार किया और उसे सैन्य चैनलों के जरिए आगे भेज दिया.

AI के इस्तेमाल के खतरे सामने आए

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय मिलिट्री ऑपरेशन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी ऑफिसों ने अलग-अलग नियमों के तहत कई तरह के AI सिस्टम अपनाए हैं, लेकिन उनके आउटपुट को वेरिफाई करने के लिए कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, चीनी जहाज वाली घटना ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऑपरेशनल फैसलों में इस्तेमाल किए जाने से पहले AI से मिले नतीजों की समीक्षा कैसे की जाती है.

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