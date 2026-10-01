इराक से 12 साल बाद अमेरिकी सेना की वापसी, आखिर क्यों खत्म किया गया ‘ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व’?

इराक से अमेरिकी सेना के पूरी तरह हटते ही बगदाद ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद भी वहां की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हैं.

30 सितंबर 2026 की तारीख इराक के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ बनकर दर्ज हो गई. करीब 12 साल पहले 2014 में जब आतंकी संगठन ISIS ने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, तब उनसे लड़ने के लिए अमेरिकी अगुवाई में 'ऑपरेशन इनहेरेंट रिजाल्व' शुरू हुआ था. 2024 के समझौते के तहत आखिरी 2,500 सैनिकों की वापसी के साथ अब यह खत्म हो गया है.

इस कामयाबी पर इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने 1 अक्टूबर को विदेशी सेना से मुक्त इराक के 'नए दौर' और 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाते हुए 4 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है. वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर का कहना है कि सैनिकों की बहादुरी की बदौलत अब ISIS इराक की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया है.

'ऑपरेशन इनहेरेंट रिजाल्व' से क्या हासिल हुआ?

12 साल चले इस पूरे सैन्य अभियान के आंकड़ों पर नजर डालें, तो यह जंग बेहद भारी महंगी साबित हुई. लीड इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मिशन पर अमेरिकी टैक्सपेयर्स के अरबों डॉलर खर्च हुए, जिसमें अकेले वित्त वर्ष 2024 और 2025 के दौरान करीब 11.5 अरब डॉलर मंजूर किए गए थे. पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक, इस भारी-भरकम खर्च के साथ-साथ मिशन के दौरान 123 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 499 सैनिक घायल हुए. वहीं दूसरी ओर, गठबंधन सेनाओं ने ISIS के 80,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि यह नरक जैसी एक बहुत ही महंगी यात्रा थी जो अब खत्म हो गई. अमेरिकी सेना के जाने के बाद यह मुख्यालय अब जॉर्डन शिफ्ट हो गया है, जहां से सीरिया में बचे-खुचे आतंकियों पर नजर रखी जाएगी. जमीनी स्तर पर हालांकि परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं. कुर्द कमांडर सिरवान बारजानी ने चेतावनी दी है कि विदेशी सेना के हटते ही ISIS के छिपे हुए आतंकी फिर से एक्टिव होने लगे हैं.

मिलिशिया गुटों के हथियार सरेंडर करने का क्या प्लान है?

अमेरिकी सेना के जाने के बाद इराक के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि देश के भीतर एक्टिव दर्जनों हथियारबंद मिलिशिया गुटों का क्या होगा? पहले यह प्लान था कि अमेरिकी सैनिकों के हटते ही इन गुटों से हथियार रखवाकर इन्हें सरकारी सेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल-नुजाबा जैसे कट्टरपंथी समूहों ने अपने हथियार सौंपने से साफ मना कर दिया है. इसी वजह से प्रधानमंत्री अली अल-जैदी को हथियार डालने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2027 करनी पड़ी है, जिसमें 90 दिनों का एक ऐसा समय भी दिया गया है, जिसमें मिलिशिया गुट हमले रोकने पर सहमत होंगे और बदले में अमेरिकी सेना उन्हें निशाना नहीं बनाएगी.

चैथम हाउस के विशेषज्ञ रेनाड मंसूर और अटलांटिक काउंसिल की अलिना एल. रोमानोवस्की के अनुसार, इराक की राजनीति इन हथियारबंद गुटों से इतनी गहराई से जुड़ी है कि इस इलाके में तुरंत बड़ा बदलाव होना आसान नहीं है.

कुर्द और अल्पसंख्यक समुदायों पर क्या असर पड़ेगा?

अमेरिकी सेना की वापसी का सीधी असर उत्तरी ईराक के कुर्दिस्तान इलाके पर पड़ेगा. एयरबिल एयरबेस से सेना जाने के बाद वहां से सभी तरह के हथियार भी हटा दिए गए हैं. कुर्दिश प्रधानमंत्री मसरूर बारजानी ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव के लिए बगदाद सरकार से संरक्षण को लेकर मांग की है.

अटलांटिक काउंसिल के एक्सपर्ट येरेवान सईद के मुताबिक, अमेरिकी सुरक्षा कवच हटने से कुर्द, ईसाई और यजीदी जैसे छोटे धार्मिक व जातीय समाज पर अब बड़े हमलों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इसके साथ ही, इस इलाके में अमेरिका की दिलचस्पी कम होने से इराक की राजनीति और वहां के लड़ाका गुटों (PMF) पर ईरान का दबदबा और ज्यादा मजबूत होने की आशंका है. हालांकि, कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिकी सेना के जाने से ईरान समर्थक गुटों के पास हथियार रखने का सबसे बड़ा बहाना छिन जाएगा, लेकिन फिर भी तुरंत के लिए इसे ईरान और उसके साथी देशों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है.

इराक और अमेरिका के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे?

अमेरिकी सेना के जाने का मतलब इराक और अमेरिका के रिश्तों का खत्म होना नहीं है, बल्कि अब इनका नाता सिर्फ सेना और सुरक्षा से बदलकर व्यापार और आर्थिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहा है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इराकी प्रधानमंत्री अल-जैदी के बीच हुई बातचीत में एक आजाद और मजबूत इराक के साथ व्यापार व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. हालांकि, अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नॉर्मल रिश्ता तभी आगे बढ़ पाएगा जब इराक में आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाए और वहां सुरक्षित माहौल बने, जिसके लिए बगदाद सरकार को देश की आजादी को नुकसान पहुंचाने वाले इन हथियारबंद मिलिशिया गुटों का जल्द से जल्द सफाया करना होगा.