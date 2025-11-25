'फ्लाइट में पजामा-स्लिपर्स पहनकर न आएं', US ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी के बयान से हड़कंप

US ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा कि कृपया फ्लाइट में सफर करने के लिए पजामा और स्लिपर्स पहनकर न आएं. थोड़ा सभ्य व्यवाहर वापस लेकर आएं.

अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी (Sean Duffy) ने फ्लाइट में पजामा और स्लिपर्स पहनकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि यह ट्रेंड हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है. यात्री कुछ भी पहनकर प्लेन में चढ़ जाते हैं. ऐसा करना सही व्यवहार नहीं है. हमें अपने पहनावे की सभ्यता को वापस लाना होगा. डफी ने कहा कि हमने पूरे देश में 'शिष्टाचार कैंपेन' शुरू करने का फैसला किया है.

सीन डफी के इस बयान से यात्रियों में हलचल पैदा हो गई है. अटकलों का दौर शुरू हो गया. अमेरिकी लोगों को लगने लगा है कि ट्रंप सरकार हवाई यात्रा के लिए कोई ड्रेस कोड तो नहीं नहीं ला रही. हालांकि, डफी ने कहा कि उनकी नाराजगी उन यात्रियों को लेकर है जो फ्लाइट में जूते उतारकर नंगे पैर सीटों पर रखते हैं.

'सभ्य व्यवाहर वापस लेकर आएं'

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डफी ने कहा कि कृपया फ्लाइट में सफर करने के लिए पजामा और स्लिपर्स पहनकर न आएं. थोड़ा सभ्य व्यवाहर वापस लेकर आएं. साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत हैं, वो दूसरों के सामान को उठाने में मदद करें.

डफी ने कहा, 'मैं सिर्फ कुछ इज्जत से कपड़े पहनने की अपील करना चाहता हूं. चाहे वो जींस हो या अच्छी शर्ट, मैं लोगों को शायद थोड़ा बेहतर कपड़े पहनने के लिए बढ़ावा दूंगा. जिससे हमें शायद थोड़ा बेहतर व्यवहार करने की हिम्मत मिले.'

Sean Duffy: "People dress up like they're going to bed when they fly... We want to push people as we come into a really busy travel season, help people out, be in a good mood, dress up."pic.twitter.com/YT9ne8ylfh November 21, 2025

उन्होंने अमेरिकी यात्रियों को चेतावनी दी कि वह फ्लाइट में अपने जूते न उतारें और न पैर आगे वाली कुर्सी पर रखें. इससे ​​हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा. डफी का कहना है कि वह हवाई यात्रा के दौरान नेवी ब्लू सूट पहनते हैं. छुट्टियों के बिजी सीजन में पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट के लिए भी बेहतर बर्ताव चाहते हैं.

