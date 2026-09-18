भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, लेकिन अमेरिका के रूस से यूरेनियम खरीदने पर छूट, क्या है ट्रंप के बिल का खेल? 

अमेरिका ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ का कानून तो बना लिया, लेकिन खुद रूस के साथ यूरेनियम की खरीदारी जारी रखी हुई है. अमेरिका की यूरेनियम के लिए सबसे ज्यादा निर्भरता मॉस्को पर है. यही वजह है कि इसे टैरिफ से बाहर रखा गया है.

अमेरिका पिछले काफी दिनों से रूस से तेल और गैस खरीदने को लेकर ​भारत और चीन पर कड़े तेवर दिखा रहा है. ट्रंप ने भारत और चीन के खिलाफ अमेरिकी संसद से 100 प्रतिशत का भारी भरकम टैक्स का बिल भी पास करा लिया है, लेकिन जब बात वॉशिंगटन की आई खुद रूस के साथ जरूरी कारोबार चुपचाप जारी रखा हुआ है. इतना ही नहीं, टैरिफ जैसी शर्त और नियमों से अपनी जरूरत के लिए यूरेनियम को बाहर रखकर रूस से इंपोर्ट जारी है. यह सिर्फ कूटनीति या राजनीति का खेल नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक बाजार और अपना अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास करना है.

नियम दूसरों के लिए कड़े, खुद के लिए सुरक्षित रास्ता

अमेरिका ने हाल ही में 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' पास किया है, जिसका मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है. इस कानून के तहत भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल या गैस खरीदने पर 100 प्रतिशत तक का भारी शुल्क यानी टैरिफ लगाने की तैयारी है, लेकिन वहीं चौंकाने वाली बात ये है कि इसी कानून के अंदर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रूस से आने वाले यूरेनियम और परमाणु ईंधन के आयात को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम कर लिया है. यानी दूसरों पर पाबंदी, और खुद के लिए 'सेफ्टी वाल्व' बना लिया है.

अमेरिका की मजबूरी या रणनीतिक चालाकी

इंडियन टूडें के अनुसार, इस दोहरे रुख के पीछे की असली वजह अमेरिकी परमाणु ऊर्जा की मजबूरी है. अमेरिकी परमाणु संयंत्रों को चलने के लिए जिस संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम (Rosatom) से आता है. अमेरिका चाहकर भी रातों-रात इस निर्भरता को खत्म नहीं कर सकता. एक्सपर्ट्स की मानें तो अमेरिका ऊर्जा के मोर्चे पर खुद को खतरे में डाले बिना, कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल करके भारत और चीन जैसे देशों को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कड़ा रुख

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है. वैश्विक बाजार की चाल और जरूरतों के हिसाब से भारत अपने लिए सबसे किफायती और भरोसेमंद विकल्प चुनना जारी रखेगा. अमेरिका के इन दबावों के बावजूद, भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह समय रणनीतिक संतुलन बनाने का है, ताकि देश का आर्थिक विकास और आम आदमी का बजट प्रभावित न हो.वैश्विक राजनीति के इस खेल में नियम चाहे जितने कड़े बनाए जाएं, हर देश अपनी घरेलू जरूरतों के हिसाब से रास्ते निकाल ही लेता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने अपने यूरेनियम कारोबार को सुरक्षित कर लिया है.

अमेरिका की परमाणु ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है रूस

अमेरिका की परमाणु ऊर्जा के लिए रूस आज भी एक अहम साझेदार बना हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक परमाणु ईंधन आपूर्ति सूची में रूस का मजबूत दबदबा है. भले ही अमेरिका ने रूस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन परमाणु ईंधन के सबसे जरूरी यूरेनियम रूस से ही मिलता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को मजबूत और शुद्धि करना पड़ता है. ऐसे में मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी परमाणु संचालकों की कुल 23 यूरेनियम खुद तैयार करता है, लेकिन आज भी करीब 26 प्रतिशत के लिए रूस पर निर्भर है. इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देश से भी इंपोर्ट करता है, लेकिन रूस की आपूर्ति का पैमाना और लागत-कुशल ढांचा अभी भी अमेरिकी ऊर्जा बाजार के लिए बहुत बड़ा विकल्प बना हुआ है.