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अमेरिका में 8 IT कंपनियों पर ट्रंप का शिकंजा; TCS, Infosys और विप्रो PERM से बाहर, पेंडिंग आवेदन भी रोके गए

अमेरिकी लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों ने 2009 से अब तक 30 लाख विदेशी कर्मचारियों के लिए आवेदन किया है, इसलिए अब इनके नए और रुके हुए आवेदनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

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Aman Upadhyay

Updated : Oct 09, 2026, 11:27 AM IST

अमेरिका में 8 IT कंपनियों पर ट्रंप का शिकंजा; TCS, Infosys और विप्रो PERM से बाहर, पेंडिंग आवेदन भी रोके गए

अमेरिका में भारतीय IT पेशेवरों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद, AI Photo

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अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने गुरुवार (08 अक्टूबर 2026) को भारत और दुनिया की 8 दिग्गज टेक कंपनियों को 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' से सस्पेंड कर दिया है. इस प्रोग्राम के जरिए कंपनियां H-1B वीजा वाले कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड का प्रोसेस शुरू करती थीं.

अमेरिका ने किन-किन कंपनियों पर रोक लगाई है?

अमेरिकी सरकार ने दुनिया की 8 सबसे बड़ी आईटी और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर यह रोक लगाई है. इनमें भारत की प्रमुख आईटी कंपनियां Infosys, TCS, Wipro और HCL शामिल हैं. इनके अलावा Cognizant, Capgemini, Microsoft और Adobe पर भी कार्रवाई की गई है. इस फैसले का ऐलान अमेरिकी लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने किया. इस दौरान उनके साथ अमेरिकी एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स के मुखिया और उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे. सोंडरलिंग ने साफ तौर पर कहा कि श्रम विभाग इन सभी दिग्गज कंपनियों को 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' से हटा रहा है.

'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) क्या होता है?

अमेरिका में जब कोई कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी को हमेशा के लिए नौकरी पर रखना चाहती है तो उसके लिए ग्रीन कार्ड जरूरी होता है. इसके लिए सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट से एक खास मंजूरी लेनी पड़ती है। इसी कानूनी मंजूरी को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) कहा जाता है.

आमतौर पर जो भारतीय लोग H-1B वीजा पर नौकरी करने अमेरिका जाते हैं, उनके लिए वहीं स्थायी रूप से रहने की इजाजत पाने का एक जरूरी कदम PERM होता है. इस नियम का मकसद यह पक्का करना होता है कि किसी विदेशी को नौकरी देने से अमेरिकी कामगारों का नुकसान न हो. इसके लिए कंपनी को पहले यह साबित करना पड़ता है कि:

  • जिस पद के लिए विदेशी वर्कर को रखा जा रहा है, उस काम के लिए कोई काबिल और तैयार अमेरिकी कामगार मौजूद नहीं है.
  • किसी विदेशी को रखने से वहां के स्थानीय अमेरिकी लोगों की वेतन या काम करने के माहौल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.
  • जब लेबर डिपार्टमेंट इस बात की पड़ताल करके सर्टिफिकेशन दे देता है तभी कंपनी फॉर्म I-140 भरकर ग्रीन कार्ड की अगली कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ पाती है.

कंपनियों को सस्पेंड करने का तुरंत क्या नतीजा निकलेगा?

इस फैसले का सीधा असर यह होगा कि इन 8 कंपनियों की तरफ से भेजे जाने वाला कोई भी आवेदन अब स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, जो आवेदन पहले से जमा हैं और जिन पर फैसला आना बाकी था, उन पेंडिंग मामलों पर भी काम पूरी तरह रोक दिया गया है.

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब तक यह रोक नहीं हटती, तब तक इन 8 कंपनियों में काम करने वाला कोई भी विदेशी या भारतीय कर्मचारी इन कंपनियों के जरिए ग्रीन कार्ड के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा. कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को अमेरिका में हमेशा के लिए स्पॉन्सर करने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है.

ग्रीन के कार्ड के क्या हैं फायदे

अमेरिकी सरकार ने इन आईटी कंपनियों पर क्या इल्जाम लगाए हैं?

अमेरिकी लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2009 से लेकर अब तक सिर्फ इन 8 कंपनियों ने ही करीब 30 लाख विदेशी कामगारों के लिए आवेदन किया. इस दौरान इन कंपनियों को 2 लाख 30 हजार से ज्यादा H-1B वीजा की मंजूरी मिली और 1 लाख से ज्यादा परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन दिए गए. सोंडरलिंग का कहना था कि इन कंपनियों की वजह से लाखों ऐसी नौकरियां विदेशी कामगारों के हाथों में चली गईं, जिन पर स्थानीय अमेरिकी कामगारों का हक बनता था.

वहीं उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि नियम के मुताबिक कंपनियों को विदेशी कामगारों को रखने से पहले स्थानीय अखबारों या माध्यमों में नौकरी का विज्ञापन देना होता है ताकि यह पता चले कि वाकई अमेरिकी कामगार नहीं मिल रहे हैं. लेकिन इस व्यवस्था में गड़बड़ियों और कमियों की पहचान की गई है, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा.

क्या वहां काम कर रहे भारतीयों का H-1B वीजा रद्द हो जाएगा?

इस फैसले का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन कंपनियों में काम कर रहे भारतीय लोगों का H-1B वीजा तुरंत ही रद्द हो जाएगा. जो लोग पहले से वहां कानूनी तरीके से H-1B वीजा पर नौकरी कर रहे हैं वो कर सकते हैं. असली आफत तो उन लोगों पर आई है जो अपने H-1B वीजा के आधार पर ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे थे. अगर कंपनी उनके लिए लेबर सर्टिफिकेशन ही हासिल नहीं कर पाएगी, तो उनका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस बीच में ही लटक जाएगा.

भारतीय IT कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

Infosys, TCS, Wipro और HCL जैसी कंपनियों के कुल कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है. ये कंपनियां हर साल बड़ी तादाद में भारत से काबिल आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजती हैं.

अगर यह पाबंदी लंबे समय तक खिंचती है, तो कंपनियों के सामने दो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी:

1- टैलेंट को रोके रखना मुश्किल होगा: अगर किसी कर्मचारी को लगेगा कि कंपनी उसे लंबे समय तक अमेरिका में पक्का नहीं करा सकती, तो वह नौकरी छोड़ने का मन बना सकता है.

2- भर्ती और प्लानिंग पर असर: कंपनियों के लिए अमेरिका में नई भर्तियां करना और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी टीमों को वहां तैनात रखने की भविष्य की योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं.

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