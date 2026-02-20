Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सबसे एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा झटका माना जा रहा है. टैरिफ से वसूले गए 134 अरब डॉलर को जल्द वापस कराया जा सकता है.

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ लगाकर उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है. यह कानून राष्ट्रपति को Tariff लगाने का अधिकार नहीं देता.

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की बेंच ने 6-3 से निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है. CJI ने कहा कि 1977 में बना यह कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को विनियमित (Regulate) करने की इजाजत देता है, टैरिफ लगाने का नहीं. इस कानून में इस तरह टैरिफ लगाने का कहीं जिक्र नहीं है.

कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सबसे एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि टैरिफ से वसूले गए 134 अरब डॉलर को वापस करने का आदेश दे सकती है.

ट्रंप ने क्यों लगाया था टैरिफ?

बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही अमेरिका में लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया था. उन्होंने फरवरी 2025 में व्यापार घाटे को आपातकाल घोषित किया और दुनिया के लगभग हर दूसरे देश पर भारी टैरिफ लगा दिया. इसकी शुरुआत चीन, मेक्सिको और कनाडा से की.

जिन पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था.

ट्रंप की टैरिफ की लिस्ट में भारत भी शामिल है. भारत मौजूदा वक्त में 18% का टैरिफ लगा रखा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद देशों पर लगा टैरिफ हट सकता है. टैरिफ का मतलब किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाना, ताकि वो महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को इससे फायदा मिले.

हालांकि, ट्रंप से पहले अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति भी 1977 के इस कानून का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर दुनिया के सामानों पर बैन लगाने के लिए किया. ट्रंप पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने इस आयात पर बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने के लिए किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से