FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

लालच देकर बुलाते थे घर... बांदा में दंपति की 33 मासूमों के साथ दरिंदगी की खौफनाक कहानी, फांसी की सजा   

लालच देकर बुलाते थे घर... बांदा में दंपति की 33 मासूमों के साथ दरिंदगी की खौफनाक कहानी, फांसी की सजा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

Homeदुनिया

दुनिया

Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सबसे एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा झटका माना जा रहा है. टैरिफ से वसूले गए 134 अरब डॉलर को जल्द वापस कराया जा सकता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 20, 2026, 11:14 PM IST

Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

donald trump

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ लगाकर उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है. यह कानून राष्ट्रपति को Tariff लगाने का अधिकार नहीं देता.

चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की बेंच ने 6-3 से निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है. CJI ने कहा कि 1977 में बना यह कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को विनियमित (Regulate) करने की इजाजत देता है, टैरिफ लगाने का नहीं. इस कानून में इस तरह टैरिफ लगाने का कहीं जिक्र नहीं है.

कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की सबसे एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि टैरिफ से वसूले गए 134 अरब डॉलर को वापस करने का आदेश दे सकती है.

ट्रंप ने क्यों लगाया था टैरिफ?

बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही अमेरिका में लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया था. उन्होंने फरवरी 2025 में व्यापार घाटे को आपातकाल घोषित किया और दुनिया के लगभग हर दूसरे देश पर भारी टैरिफ लगा दिया. इसकी शुरुआत चीन, मेक्सिको और कनाडा से की.   
जिन पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था. 

ट्रंप की टैरिफ की लिस्ट में भारत भी शामिल है. भारत मौजूदा वक्त में 18% का टैरिफ लगा रखा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद देशों पर लगा टैरिफ हट सकता है. टैरिफ का मतलब किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाना, ताकि वो महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को इससे फायदा मिले.

हालांकि, ट्रंप से पहले अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति भी 1977 के इस कानून का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर दुनिया के सामानों पर बैन लगाने के लिए किया. ट्रंप पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने इस आयात पर बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने के लिए किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
MORE
Advertisement
धर्म
Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
Holi Ke Totke: होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
MORE
Advertisement