इस देश में फिर से कोरोना ने मचाया कहर, क्रिसमस और न्यू ईयर पर स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंताएं

कोरोना संकट के समय को याद करके आज भी रूंह कांप जाती है. लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया के एक देश में फिर से इस भयानक बीमारी ने दस्तक दे दी हैं. आइए जानते है कि किस देश में फैल रहा है संक्रमण

इस साल की शुरूआत से लेकर गर्मियों तक कोविड-19 की अच्छी लहर देखने को मिली थी. हालांकि अमेरिका में छुट्टियों का दौर शुरू होते ही एक बार फिर से स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों के कारण लोग बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं, परिवार और दोस्तों के साथ इनडोर समारोहों में शामिल हो रहे हैं. इसी बीच ठंडा मौसम, बंद जगहों में भीड़ और टीकाकरण की कम दर मिलकर कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा (फ्लू) दोनों के मामलों को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं.

विशेषज्ञों का मामना है कि

स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों का मामना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में संक्रमण में बढ़ोत्तरी हो सकती है. गौर करने वाली बात ये है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका में गर्मियों के अंत में कोविड-19 की एक बड़ी लहर देखने को मिली थी. बता दें कि उस समय संक्रमण तेजी से फैलने वाले एक्सएफजी वेरिएंट की वजह से बढ़ा था. इसे स्ट्रैटस नाम दिया गया था. हालांकि जैसे ही सर्दियों की शुरूआत हुई थी वैसे ही संक्रमण में कुछ कमी देखी गई थी.

रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र

विशेषज्ञों के अनुसार, कोविड-19 के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति पिछले कुछ वर्षों की सर्दियों में आई चरम लहरों जैसी गंभीर नहीं है. अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, दिसंबर के मध्य तक 31 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा था या बढ़ने की संभावना जताई गई थी. 15 राज्यों में हालात स्थिर थे, जबकि केवल एक राज्य में मामलों में गिरावट देखी गई. सीडीसी के अपशिष्ट जल (वेस्टवॉटर) निगरानी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कोविड-19 की कुल एक्टिविटी को अभी कम श्रेणी में रखा गया है.

